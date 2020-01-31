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«Невидимая опасность»

31.01.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

К сожалению, в наше время – в эпоху научных открытий и технологий, возможности узнать «все обо всем» не выходя из дома, люди забывают узнать о правилах безопасной жизни. Все чаще и чаще в республике в оперативной сводке спасателей и новостных ресурсах упоминается о несчастных случаях по причине отравления угарным газом…

«Невидимая опасность»

По информации сотрудников Кировского РОЧС, угарный газ, очень коварный, отравление происходит незаметно…Ведь он не имеет ни цвета, ни запаха. Отравление можно получить не только при пожаре (CO образуется в воздухе как результат горения), но и при плохой вентиляции в гаражах – особенно если оставить не выключенным двигатель в небольшом помещении. Часты случаи отравления угарным газом при несвоевременно закрытых печных заслонках или при отсутствии нормально циркулирующей вытяжки от газовых колонок. Первые признаки такого отравления это головная боль, головокружение, слезотечение, кашель, тошнота, рвота. При отравлении средней тяжести появляется сонливость. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе более 1,2 %, человек умирает за несколько секунд.

Так, в один из январских вечеров «невидимая опасность» угрожала семье, проживающей в городе Кировске. Глава семейства протопил печь, семья готовилась ко сну, ничего не предвещало опасности. Однако с утра дочь обнаружила маму в бессознательном состоянии в ванной на полу, отец перенес ее в другую комнату, попытался привести жену в сознание. 11 летняя девочка в это время, так же отправилась в ванную комнату, однако через несколько минут, отец услышал подозрительную тишину, и сердце почувствовало неладное. Девочка так же лежала в ванной на полу без сознания. Мужчина позвонил в «103» , к счастью для этой семьи все закончилось благополучно. Как выяснилось позже, причиной потери сознания у жительниц дома стала слишком рано закрытая заслонка отопительной печи.

А для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей (пока угли полностью не прогорят). Не используйте для отопления помещений газовые бытовые приборы и аппараты (например, газовые плиты). Открытое пламя выжигает кислород в помещении, и его становится недостаточно для нормальной работы горелок. Из-за недостатка кислорода газ сгорает не полностью — образуется угарный газ. Нахождение в помещении, воздух которого содержит 0,2% угарного газа, в течение 1 часа вредно для здоровья, а при содержании 0,5% угарного газа находиться в помещении в течение 5 минут опасно для жизни. Нельзя пользоваться газовым оборудованием или другими теплогенерирующими агрегатами и устройствами при неисправных дымоходах и вентиляционных каналах.

«Невидимая опасность»

 
 
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К сожалению, в наше время – в эпоху научных открытий и технологий, возможности узнать «все обо всем» не выходя из дома, люди забывают узнать о правилах...
 
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