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Активистов БРСМ наградили на торжественном собрании в МПЦ «Ровесник»

31.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Как провели 2019 год представители районной организации Белорусского республиканского союза молодёжи?  Об этом говорили вчера на торжественном собрании молодежного объединения в МПЦ «Ровесник».

О своей работе рассказали волонтеры СШ №4, победители областного этапа проекта «100 идей для Беларуси» Денис Ерошевич и Дмитрий Борисов и секретарь «первички» локомотивного депо Осиповичи Антон Попов. Ряд активистов получили дипломы и благодарности от районного комитета. А вокальными и танцевальными номерами молодёжь поддержали местные артисты.

Активистов БРСМ наградили на торжественном собрании в МПЦ «Ровесник»
Активистов БРСМ наградили на торжественном собрании в МПЦ «Ровесник»
Активистов БРСМ наградили на торжественном собрании в МПЦ «Ровесник»
Активистов БРСМ наградили на торжественном собрании в МПЦ «Ровесник»

Подробнее — в ближайшем выпуске «АК».

Фото автора.

 
 
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Как провели 2019 год представители районной организации Белорусского республиканского союза молодёжи?  Об этом говорили вчера на торжественном собрании...
 
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