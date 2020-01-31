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Активистов БРСМ наградили на торжественном собрании в МПЦ «Ровесник»
31.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Как провели 2019 год представители районной организации Белорусского республиканского союза молодёжи? Об этом говорили вчера на торжественном собрании молодежного объединения в МПЦ «Ровесник».
О своей работе рассказали волонтеры СШ №4, победители областного этапа проекта «100 идей для Беларуси» Денис Ерошевич и Дмитрий Борисов и секретарь «первички» локомотивного депо Осиповичи Антон Попов. Ряд активистов получили дипломы и благодарности от районного комитета. А вокальными и танцевальными номерами молодёжь поддержали местные артисты.
Подробнее — в ближайшем выпуске «АК».
Фото автора.
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Как провели 2019 год представители районной организации Белорусского республиканского союза молодёжи? Об этом говорили вчера на торжественном собрании...
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