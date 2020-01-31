Источник материала: Кировец





1, 8, 15, 22 и 29 февраля 2020 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде и на объектах хозяйствования.

На ваши вопросы по телефонам: (8-02237) 78-­6­-60 квалифицированно ответят:

1 февраля – заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ;

8 февраля – начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ;

15 февраля – первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;

22 февраля – заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;

29 февраля – заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ.