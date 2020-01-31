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«Прямые телефонные линии»

31.01.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Прямые телефонные линии»

1, 8, 15, 22 и 29 февраля 2020 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде и на объектах хозяйствования.

На ваши вопросы по телефонам: (8-02237) 78-­6­-60 квалифицированно ответят:
1 февраля – заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ;
8 февраля – начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ;
15 февраля – первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ;
22 февраля – заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;
29 февраля – заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ.

 
 
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1, 8, 15, 22 и 29 февраля 2020 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде и на...
 
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