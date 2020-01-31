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Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

31.01.2020 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Доступная медицина даже на селе. В агрогородке Махово Могилевского района открылась новая клинико-диагностическая лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, чтобы узнать результаты анализов, сельчанам не нужно ехать в Могилев за 30 км. А значит, не приходится терять и драгоценное время для выбора тактики лечения. 

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Кровь Людмиле Худочёнок приходится сдавать ежедневно в течение вот уже пяти лет. У женщины сахарный диабет. Раньше надо было ездить в Могилев. А это 30 километров в одну сторону. Сейчас все на месте. В агрогородке открыли клинико-диагностическую лабораторию. 

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Людмила Худочёнок, жительница агрогородка Махово:
Для меня находка эта лаборатория. Я инсулинозависимая. Теперь могу приходить и сдавать кровь в нашей лаборатории.

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Оценили удобство лаборатории и в многодетной семье Ярошовец. Здесь, при необходимости, анализ крови можно сдать и родителям, и малышам. 

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Анна Ярошовец, жительница агрогородка Махово:
Выезжаем на район  там очереди. А здесь очень удобно. Сдал, если заболел ребенок, и своевременное лечение назначат. И удобно, не надо кататься, время тратить. 

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

В агрогородке Махово ориентир на современные тренды взяли много лет назад. Кроме Дома культуры и магазинов, к услугам жителей амбулатория с кабинетом физиотерапии и стоматологией. 

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Татьяна Моисеенко, и.о. заведующей Маховской амбулаторией общей практики:
Я хоть и городской житель, но на работу езжу в село. Я очень прониклась к этим местным сельским жителям. Я понимаю их заботы и трудности. И я рада за них вдвойне, что у них есть такая возможность: на месте получить медицинскую диагностику. Это яркий пример того, что наше государство заботиться как о городских жителях, так и о сельских.

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория


Маховская амбулатория обслуживает почти полторы тысячи сельчан из 23-х окрестных деревень. Пока прием пациентов в лаборатории ведется дважды в неделю. Но уже в ближайшее время планируют наладить работу ежедневно. 

Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория

Ирина Недобоева, корреспондент:
Сегодня в лаборатории приняли 15 человек. Результаты анализов будут готовы уже буквально через несколько часов. А это значит, что и лечение будет назначено оперативно и правильно.

Люди в материале: Людмила Худочёнок, Ирина Недобоева, Татьяна Моисеенко
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Доступная медицина даже на селе. В агрогородке Махово Могилевского района открылась новая клинико-диагностическая лаборатория, сообщили в...
 
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