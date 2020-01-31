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Раньше ездили по 30 км. В агрогородке Махово открылась своя клинико-диагностическая лаборатория
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Доступная медицина даже на селе. В агрогородке Махово Могилевского района открылась новая клинико-диагностическая лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, чтобы узнать результаты анализов, сельчанам не нужно ехать в Могилев за 30 км. А значит, не приходится терять и драгоценное время для выбора тактики лечения.
Кровь Людмиле Худочёнок приходится сдавать ежедневно в течение вот уже пяти лет. У женщины сахарный диабет. Раньше надо было ездить в Могилев. А это 30 километров в одну сторону. Сейчас все на месте. В агрогородке открыли клинико-диагностическую лабораторию.
Людмила Худочёнок, жительница агрогородка Махово:
Оценили удобство лаборатории и в многодетной семье Ярошовец. Здесь, при необходимости, анализ крови можно сдать и родителям, и малышам.
Анна Ярошовец, жительница агрогородка Махово:
В агрогородке Махово ориентир на современные тренды взяли много лет назад. Кроме Дома культуры и магазинов, к услугам жителей амбулатория с кабинетом физиотерапии и стоматологией.
Татьяна Моисеенко, и.о. заведующей Маховской амбулаторией общей практики:
Ирина Недобоева, корреспондент:
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Новости Беларуси. Доступная медицина даже на селе. В агрогородке Махово Могилевского района открылась новая клинико-диагностическая лаборатория, сообщили в...
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