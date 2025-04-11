Источник материала: ProBusiness



Оскар Хартманн. Фото предоставлены героем статьи.

Оскар Хартманн — знаковая фигура в мире бизнеса, предприниматель и инвестор, чей опыт охватывает десятки стартапов и годы испытаний. Он называет себя «охотником за единорогами» за стремление находить редкие, но прорывные идеи, способные изменить рынок. Мы попросили Оскара поразмышлять о трансформации образа предпринимателя за последние 30 лет — от дефицита 90-х до цифрового мира сегодня. Хартманн уверен, что сегодня побеждает не тот, кто умеет производить, а тот кто умеет продавать. Читайте в новой статье «Про бизнес» в том, как современному предпринимателю рисковать с умом, оставляя запасной план, и почему соцсети — это и шанс, и ловушка.

«Представление, что предпринимательство для избранных, неверно»

— Разница между предпринимателями разных эпох колоссальна. В 90-е это были люди, бравшие на себя не только бизнес-риски, но и рисковавшие жизнью. Выживание в хаосе требовало жесткости, связей, умения доставать товары. Это было время инстинктов. И занимались бизнесом преимущественно сильные мужчины — узкий круг тех, кто мог выдержать давление. Постепенно рынок упорядочился: появились системы, процессы, победившие структуры. Сегодня предпринимательство стало многообразным. Теперь это не только про выживание, но и про создание смыслов, интеграцию технологий и команд.





Технологии — интернет, мобильные устройства, облака, а теперь еще искусственный интеллект — стали обязательной частью бизнеса. Без них не построить масштабную компанию. Сюда добавилось понимание людей, маркетинга, продаж. И это открыло двери для самых разных людей: например, женщин или пожилых. Каждый может найти свою возможность. Но в бизнесе есть вечные вещи — смелость, умение принимать решения без полной информации, видение перспективы. Это объединяет всех предпринимателей через времена. Сдвиг огромный, и это здорово: представление, что предпринимательство для избранных, неверно, особенно когда искусственные барьеры делают его опаснее, чем оно есть на самом деле.

«Сегодня продать труднее, чем произвести»

В эпоху дефицита все было проще: у меня есть товар, который ты хочешь купить — сделка закрыта. Тогда достать было сложнее, чем продать. Теперь наоборот — продать труднее, чем произвести. Власть сместилась к тем, кто владеет конечным потребителем, кто создает добавленную стоимость ближе к нему.

Тогда хаотичный, голодный рынок рождал интересные компании с простыми моделями. Сегодня цифровой мир захватывает внимание — люди потребляют контент больше 12 часов в день, то есть больше, чем не потребляют. Если раньше были физические вызовы, то теперь ментальные. Конкуренция глобальна, локальных чемпионов меньше, арбитражных возможностей тоже. Растут гиганты, где победитель забирает все, и их не сдвинуть. Важнее стали: скорость мышления, поиск бизнес-модели, которая резонирует с твоими талантами, с твоей зоной гениальности.

Игра изменилась.





«Я люблю рассказывать о провалах»

Лично я открыт не только в успехах, но и в его попытках. Люблю рассказывать о провалах — я пережил 43 банкротства как инвестор и основатель. Думаю, надо стремиться к правде. Те, кто практикует, всегда делились опытом, чтобы другие учились быстрее. Это естественно. Но некоторые скрывают достижения из соображений безопасности, из страха рисков. Жаль, ведь было бы здорово, если бы больше людей рассказывали, особенно о том, что не сработало. Чем честнее, тем ценнее. Моя открытость — про служение. Я развиваю предпринимательство, а это требует публичности. Мне радостно вдохновлять людей находить возможности, реализовывать мечты.





Хотя молчание — тоже классная позиция, если она честна. Главное — делать то, что твое, а не навязанное. Культурный контекст тоже влияет: в постсоветском пространстве, где были репрессии, раскулачивания, люди исчезали, а старшие учили молчать, это сидит глубоко. Как в Германии, где богатых презирают, и предприниматели избегают публичности, получая негатив в прессе.

При этом я считаю, что личный бренд не обязателен для успеха бизнеса. Есть миллионы скрытых B2B-бизнесов, где никто не знает основателей даже топ-1000 компаний. Но в новых рынках, потребительских брендах он важен — люди покупают не что ты делаешь, а почему. Открытость о мотивации продвигает компанию. Филантропия, некоммерческая работа тоже требуют высказывать идеи, быть движущей силой.





Главное — аутентичность. Создавать образ, который не ты, — это черная дыра энергии. Что выносить на публику? Часто решают медиа — им интереснее провалы: негатив расходится быстрее. Я просто строил бизнесы, и обо мне стали писать. Теперь думаю, как вдохновить слушателей. Мне не нужно доказывать что-то, я живой: ошибаюсь, падаю, встаю, иду дальше. Хочу оставаться актуальным, делать новое, учиться. Я отработал лишь 20% своего пути.

«Ничего не делать — самый большой риск»

Считаю, что соцсети — это благо. Молодежь видит все разнообразие мира: результаты, увлечения, возможности. Это расширяет кругозор, вдохновляет зацепиться за мечту. Но для неподготовленной психики это ловушка — неправильный поток может сбить. Надо следить за информацией, балансом потребления и создания.

Я — «охотник за единорогами». Ничего не делать — это, на мой взгляд, самый большой риск. Риск для меня — шанс. Большие возможности строить так же сложно, как маленькие, но многие думают, что маленькое проще. Я не рискую всем, оставляю себе ходы при неудаче. Не ищу гарантий — вещи, меняющие мир, маловероятны. Я играю в низкие вероятности. Высокая нагрузка — бизнес, семья, спорт — держит меня в тонусе благодаря чередованию: напряжение — расслабление, как день и ночь, как сезоны. Есть время работать много, есть время снизить темп. Это спасает при экстремальных нагрузках.





Молодежь жертвует здоровьем ради дела. Я тоже так делал — играл на все. Но это стадия, которая должна закончиться. Тело — твой храм, и хорошие мысли не приходят в уставшем состоянии. Рано или поздно начинаешь инвестировать в себя — ты нужен живым, энергичным, вдохновленным на долгие годы. Только так можно выдержать этот марафон, оставаясь собой.

Конечно, нестабильность есть везде, включая Беларусь. Деглобализация, цифровой мир, искусственный интеллект, сумасшедший новостной поток — можно паниковать каждый день или оставаться спокойным. Это про внутренний центр, а не внешнее.