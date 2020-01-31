Источник материала: Пинский Вестник

На протяжении нескольких последних дней в столице Полесья проходили различные мероприятия. Очень насыщенным стало начало года под эгидой "Пинск - молодежная столица 2020". Встретили республиканскую акцию в городе над Пиной ярким торжественным концертом.



Накануне пинчане и гости города провел

и митинг у Братской могилы освободителям Пинска. Воздали почести героям и возложили цветы к вечному огню.



Продолжили в городском Доме культуры на выставке учреждений образования Пинска.



Кульминацией стал праздничный концерт.



Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ



