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Пинск официально принял статус "Молодежной столицы - 2020". Фоторепортаж
31.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> На протяжении нескольких последних дней в столице Полесья проходили различные мероприятия. Очень насыщенным стало начало года под эгидой "Пинск - молодежная столица 2020". Встретили республиканскую акцию в городе над Пиной ярким торжественным концертом.
Накануне пинчане и гости города провели митинг у Братской могилы освободителям Пинска. Воздали почести героям и возложили цветы к вечному огню.
Продолжили в городском Доме культуры на выставке учреждений образования Пинска.
Кульминацией стал праздничный концерт.
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
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На протяжении нескольких последних дней в столице Полесья проходили различные мероприятия. Очень насыщенным стало начало года под эгидой "Пинск - молодежная...
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