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В СШ №10 г.Пинска прошел открытый диалог с министром образования

31.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В рамках трехдневного визита на Пинщину, приуроченного к церемонии принятия Пинском статуса «Молодежная столица Республики Беларусь-2020», министр образования Беларуси Игорь Карпенко встретился с учащимися X-XI классов средней школы № 10. 

Хорошая возможность для общения представителей власти и учащихся - проект «ШАГ». На уроке в Школе Активного Гражданина, кроме министра образования, ребята также вели открытый диалог с начальником главного управления по образованию облисполкома Юрием Просмыцким, председателем горисполкома Иваном Ребковцом.




- Практика проведения подобных уроков показывает, что прямое общение взрослых и детей помогает налаживать контакты, и его не заменят никакие социальные сети, - отметил министр образования. - В свою очередь ребята могут задать интересующие их вопросы, подробнее узнать о деятельности депутатов или министров. Сегодня  школа - это не просто место, где даются знания подрастающему поколению. Воспитывающая функция учреждений образования не менее важна. В первую очередь, родители и учителя должны сформировать настоящих, ответственных граждан нашей страны, привить им семейные и духовно-нравственные ценности, традиционные для белорусского общества.

Игорь Карпенко познакомился со школой, ее достижениями и значимыми проектами. Например, ведущими направлениями деятельности являются STEAM-класс, где школьники постигают азы робототехники, а также волонтерское движение - помощь своим сверстникам с ограниченными возможностями.




Министр обсудил с учащимися вопросы развития образования, экономики, культуры, поддержки здоровья, а также продвижения IT-технологий, в частности, речь шла об открытии детского технопарка - уникального учреждения, единственного в стране, с множеством региональных площадок, которой в Пинске может стать база Полесского государственного университета. Не обошли стороной такие темы, как духовное воспитание и поддержка инициативной молодежи.




Живая искренняя дискуссия с министром продолжилась в откровенном разговоре с педагогической общественностью города. Говоря о школе, централизованном тестировании и экзаменах, Игорь Карпенко пояснил, что в нынешнем году ждать каких-либо кардинальных изменений пока не придется. Министр отметил, что сейчас рассматривается вопрос о возможном переходе на систему внутренних экзаменов, собеседований. Предположительно, это позволит объединить выпускные экзамены и централизованное тестирование. Соответствующая программа разработана, но потребуется несколько лет, чтобы она начала действовать.

Игорь Карпенко не оставил без внимания тему, касающуюся изменений, произошедших с 1 января в системе оплаты труда. Как известно, зарплата привязана к базовой ставке. Министр подчеркнул, что в Беларуси перешли на новую методику расчета заработной платы - сегодня  она формируется из базовой ставки. В правительстве выработали алгоритм повышения оплаты труда педагогическим работникам. И.Карпенко подчеркнул, что уже к 2025 году запланировано выйти на 100% от средней зарплаты по стране.  При этом зарплата профессорско-преподавательского состава должна быть 150% от средней по стране.




Игорь Васильевич обозначил основные тенденции развития общеобразовательной и высшей школы в современных условиях, после чего предложил аудитории задать интересующие вопросы. Участники мероприятия обсудили критерии оценки знаний учащихся, возможности получения дополнительного образования, способы повышения престижа профессии учителя. В завершение встречи Игорь Васильевич призвал присутствующих не оставаться в стороне от событий в стране и мире, занимать активную жизненную позицию и выступать с предложениями и пожеланиями, которые обязательно будут рассмотрены на самом высоком уровне.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
 
 
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В рамках трехдневного визита на Пинщину, приуроченного к церемонии принятия Пинском статуса «Молодежная столица Республики Беларусь-2020», министр образования...
 
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