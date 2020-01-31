ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В детской консультации появилась имиджевая комната

31.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Совместными усилиями районного отдела по чрезвычайным ситуациям, центральной районной больницы и отдела образования, спорта и туризма райисполкома в детской консультации открылась имиджевая комната.

В детской консультации появилась имиджевая комната
В детской консультации появилась имиджевая комната
В детской консультации появилась имиджевая комната
В детской консультации появилась имиджевая комната

Яркая, красочная и тематически оформленная, она сразу привлекла внимание и взрослых, и детей. На стенах комнаты красуются популярные персонажи известного мультипликационного фильма «Волшебная книга». Игрушечная спасательная техника, занимательные пазлы, тематические буклеты и брошюры, детские раскраски и многое другое послужат пропаганде безопасного поведения. Кроме того, в комнате установлен компьютер, на котором можно посмотреть любимую «Волшебную книгу» и тематические видеофильмы.

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В детской консультации появилась имиджевая комната

В игровой форме детвора ответила на вопросы спасателей о безопасном поведении, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Одним словом, провели время весело и с пользой. Теперь у юных жителей Будакошелевщины, придя в детскую консультацию и ожидая свою очередь на прием к врачу, есть хорошая возможность повысить знания по пожарной безопасности.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместными усилиями районного отдела по чрезвычайным ситуациям, центральной районной больницы и отдела образования, спорта и туризма райисполкома в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Каменецком районе открылась биогазовая установка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика