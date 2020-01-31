В детской консультации появилась имиджевая комната

Источник материала: Газета Авангард

Совместными усилиями районного отдела по чрезвычайным ситуациям, центральной районной больницы и отдела образования, спорта и туризма райисполкома в детской консультации открылась имиджевая комната.











Яркая, красочная и тематически оформленная, она сразу привлекла внимание и взрослых, и детей. На стенах комнаты красуются популярные персонажи известного мультипликационного фильма «Волшебная книга». Игрушечная спасательная техника, занимательные пазлы, тематические буклеты и брошюры, детские раскраски и многое другое послужат пропаганде безопасного поведения. Кроме того, в комнате установлен компьютер, на котором можно посмотреть любимую «Волшебную книгу» и тематические видеофильмы.









































В игровой форме детвора ответила на вопросы спасателей о безопасном поведении, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Одним словом, провели время весело и с пользой. Теперь у юных жителей Будакошелевщины, придя в детскую консультацию и ожидая свою очередь на прием к врачу, есть хорошая возможность повысить знания по пожарной безопасности.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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