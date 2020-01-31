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В Докшицком районе фура выехала на встречку и врезалась в Mitsubishi
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Докшицком районе. Об этом
Авария произошла 31 января, около 04.00, вблизи городского поселка Бегомль. Установлено, что 40-летний водитель фуры Mercedes двигался по трассе Минск — Витебск, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП 26-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 31 января, около 04.00, вблизи городского поселка Бегомль.
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