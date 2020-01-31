В Докшицком районе фура выехала на встречку и врезалась в Mitsubishi

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Докшицком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 31 января, около 04.00, вблизи городского поселка Бегомль. Установлено, что 40-летний водитель фуры Mercedes двигался по трассе Минск — Витебск, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mitsubishi Lancer.



Фото: ГАИ

В результате ДТП 26-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.