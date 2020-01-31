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В Докшицком районе фура выехала на встречку и врезалась в Mitsubishi

31.01.2020 16:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Докшицком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 31 января, около 04.00, вблизи городского поселка Бегомль. Установлено, что 40-летний водитель фуры Mercedes двигался по трассе Минск — Витебск, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mitsubishi Lancer.


Фото: ГАИ

В результате ДТП 26-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла 31 января, около 04.00, вблизи городского поселка Бегомль.
 
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