В Кремле прокомментировали закупку Беларусью нефти у Норвегии

Источник материала: Ежедневник





Дмитрий Песков заявил, что покупка Беларусью норвежской нефти — это вопрос «экономической целесообразности».

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на это решение, пишет kommersant.ru .

«Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов. Здесь речь идет о чистой экономике, о чистой коммерческой выгоде. Если эта нефть дешевле, то да»,— сказал господин Песков.

Ранее ТАСС отмечал со ссылкой на экспертов, что загрузка норвежской нефти в танкеры, перевалка в порту, перевозка сырья по железной дороге может увеличить стоимость этой нефти не менее чем на 100 долларов за тонну по сравнению с российской.

Беларусь закупила у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан». Это стало альтернативой поставкам топлива из России.

Однако, как признают эксперты, пока российская нефть для Беларуси дешевле любой альтернативы.