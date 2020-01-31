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Человек года, кони-актеры, лекция о смерти в археологии. Куда сходить в Могилеве в выходные

31.01.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как будете встречать последний месяц зимы, уже определились? Не отвечайте, просто посмотрите, сколько всего пройдет в Могилеве в эти выходные — 1 и 2 февраля. Тут вам и кони-актеры, и интересная лекция о смерти в археологии, и креатон для старшеклассников по важной теме. В общем, выбирайте из нашей традиционной подборки, а еще загляните на AFISHA.TUT.BY — там тоже много интересного.

1 февраля


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: креатон для старшеклассников «Першыя ідэі: інклюзія».

Где: конференц-зал бизнес-центра «Атриум», улица Первомайская, 57.

Когда: 11.00 — 15.00.

Сколько: бесплатно, предварительная регистрация обязательна — тут.

Это событие — для учеников 9−11 классов из любого региона страны, которым интересно потренироваться генерировать идеи, представить их публике и получить советы и комментарии от экспертов.

Старшеклассникам предлагают поговорить о комфортности городского пространства для людей с особыми потребностями и возможности их участия в общественной жизни. Но ен просто поговорить, а придумать варианты решения различных проблем. Авторов лучших ждут призы.

Подробно об этом тут.


Изображение: Sam Turvey / ZSL

Что: лекция «Смерть и ее отражение в археологии».

Где: областная научно-техническая библиотека, улицы Космонавтов, 19.

Когда: 14.00.

Сколько: для получения входного билета нужно сделать репост записи из группы «Наука вне себя» в соцсетях и заполнить форму по ссылке — все ссылки тут.

Рекомендуемый возраст слушателей: 10+.

На лекции расскажут о славянской традиции погребения умерших средневекового Могилевского Поднепровья. Слушатели узнают все аспекты языческого мировоззрения через призму данных археологии, а также какие ритуалы совершали наши предки во времена язычества и что изменилось с приходом христианства.

Лектор — кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин МГУ Алексей Авласович.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: конный шоу-спектакль «Магический кристалл Малефисенты».

Где: конный манеж областного центра олимпийского резерва в деревне Городок, улица Спортивная, 2.

Когда: 15.00 — 17.00.

Сколько: 27 рублей за комплексный билет.

В программе — конный шоу-спектакль, катание на лошадях для всех зрителей после спектакля, эксклюзивные подарки-сувениры авторской работы каждому, фотосессия с королевой Малефисентой и другими персонажами шоу, познавательная экскурсия на конюшню с кормлением лошадей (овощи нужно брать с собой).


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что: награждение победителей премий «Человек года 2019» и «Событие года 2019».

Где: конгресс-холл отеля «Атриум», улица Первомайская, 57

Когда: 16.00 — 18.00.

Сколько: бесплатно, дресс-код — smart casual.

Мы уже рассказывали о том, что в Могилеве народным голосованием выбирали человека и событие прошлого года. Номинантов на звание «Человека года» было восемь, событий — девять.

И вот общественная инициатива «Грамадскі магістрат» готова назвать победителей в номинациях и вручить им награды.

2 февраля


Фото с сайта thelike.ru

Что: персональная выставка Оксаны Евдокименко «Каляровая эйфарыя»

Где: музей В. Бялыницкого-Бирули, улица Ленинская, 37.

Когда: с 1 февраля по 1 марта, среда — воскресенье — 10.00 — 18.00.

Сколько: взрослым — 4 рубля, детям — 2 рубля.

Работы Оксаны Евдокименко более 15 лет выставляются на республиканских и международных выставках. Художница — участница международных пленэров в различных странах. Ее работы уже выставляли в Могилеве.

«Каляровая эйфарыя» — это 16 работ, написанных за прошедшие 2 года. Главные темы в творчестве — жизнь человеческого духа в различных его аспектах, женские образы.

Хороших выходных!

 
Теги: Могилев
 
 
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Подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные - 1 и 2 февраля.
 
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