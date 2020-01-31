|
Человек года, кони-актеры, лекция о смерти в археологии. Куда сходить в Могилеве в выходные
Источник материала: Tut.by
Как будете встречать последний месяц зимы, уже определились? Не отвечайте, просто посмотрите, сколько всего пройдет в Могилеве в эти выходные — 1 и 2 февраля. Тут вам и кони-актеры, и интересная лекция о смерти в археологии, и креатон для старшеклассников по важной теме. В общем, выбирайте из нашей традиционной подборки, а еще загляните на
1 февраля
Это событие — для учеников 9−11 классов из любого региона страны, которым интересно потренироваться генерировать идеи, представить их публике и получить советы и комментарии от экспертов.
Старшеклассникам предлагают поговорить о комфортности городского пространства для людей с особыми потребностями и возможности их участия в общественной жизни. Но ен просто поговорить, а придумать варианты решения различных проблем. Авторов лучших ждут призы.
Подробно об этом
На лекции расскажут о славянской традиции погребения умерших средневекового Могилевского Поднепровья. Слушатели узнают все аспекты языческого мировоззрения через призму данных археологии, а также какие ритуалы совершали наши предки во времена язычества и что изменилось с приходом христианства.
Лектор — кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин МГУ Алексей Авласович.
В программе — конный шоу-спектакль, катание на лошадях для всех зрителей после спектакля, эксклюзивные подарки-сувениры авторской работы каждому, фотосессия с королевой Малефисентой и другими персонажами шоу, познавательная экскурсия на конюшню с кормлением лошадей (овощи нужно брать с собой).
Мы уже рассказывали о том, что в Могилеве
И вот общественная инициатива «Грамадскі магістрат» готова назвать победителей в номинациях и вручить им награды.
2 февраля
Работы Оксаны Евдокименко более 15 лет выставляются на республиканских и международных выставках. Художница — участница международных пленэров в различных странах. Ее работы уже выставляли в Могилеве.
«Каляровая эйфарыя» — это 16 работ, написанных за прошедшие 2 года. Главные темы в творчестве — жизнь человеческого духа в различных его аспектах, женские образы.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовили для вас подборку событий, которые пройдут в Могилеве в эти выходные - 1 и 2 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)