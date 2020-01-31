Румас и Мишустин познакомились в Казахстане

Премьер-министры Беларуси и России договорились в ближайшее время организовать полноценную встречу правительств двух стран. Об этом заявил глава беларусского правительства Сергей Румас по итогам встречи с Михаилом Мишустиным в Алматы на полях Евразийского межправсовета.





Это была первая встреча беларусского премьера с новым главой российского правительства.





«Мы сегодня познакомились с Михаилом Владимировичем Мишустиным и много общались с руководителем российского правительства, как в кулуарах, где у нас во время перерыва была возможность обсудить наши двусторонние вопросы, так и провели двустороннюю встречу.









Мы прошлись по всем вопросам, которые есть сегодня нерешенные в нашей двусторонней повестке дня. Это целый ряд вопросов, который касается введения Российской Федерации маркировки (товаров — прим. Reform.by). Это и вопросы взаимодействия с Российской Федерацией по вступлению Беларуси в ВТО.





Это, конечно же, вопросы энергетические, которые сегодня в первую очередь стоят в беларусской повестке дня и вообще целый спектр вопросов интеграции с Российской Федерацией.





Мы договорились в ближайшее время командами провести встречу в Москве, полноценную встречу правительств для решения этих вопросов. Мы отдали соответствующие поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня в отношениях с Российской Федерацией», — сказал Сергей Румас.













В ходе встречи Михаил Мишустин выразил готовность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки и тематику Союзного государства. Он заверил Сергея Румаса в том, что все члены нового правительства настроены на активную работу с беларусскими коллегами.





«8 декабря 2019 года исполнилось 20 лет договору о создании "союзного государства". Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора, обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. Это позволит нам создать новый драйвер наших экономик», — сказал Михаил Мишустин.









Сергей Румас поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность. Он отметил, что на прежнем месте работы новый премьер был в курсе двусторонней повестке дня.





«Назначение в Российской Федерации отдельного заместителя председателя правительства на интеграционный трек — это, безусловно, показывает то внимание, которое правительство России будет уделять нашей интеграции», — сказал Сергей Румас.





Он выразил надежду на активную роль РФ в евразийской интеграции в ходе председательства Беларуси в ЕАЭС.