«Жизнь, несмотря на возраст, проходит активно и радует»

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Ушедший год для меня оказался богатым событиями. Мне исполнилось 86 лет, на следующий день на областном торжественном собрании, посвящённом 75-летию Гродненской области, губернатор вручил мне Почётную грамоту Совета Министров Республики Беларусь за многолетнюю работу в качестве председателя комиссии по культурно-массовой работе и связям со СМИ областного совета ветеранов и патриотическое воспитание молодёжи. А в конце года вышла моя девятая книга стихов и прозы «Венок сонетов».

Стихи писала практически всю жизнь, кое-что появлялось в периодической печати сначала под моей девичьей фамилией Чаклина, после замужества – Горбачёва. Но была напряжённая работа: сначала – в школе, потом 18 лет до выхода на пенсию – в отделе народного образования Гродненского облисполкома. Кроме того, воспитание двух дочерей и пяти внуков. И только после этого появилось время полностью посвятить себя тому, что всегда было самым любимым, – литературному творчеству.

Несколько лет на рубеже веков жила в Минске, в семье старшей дочери, в этот период стала членом литературного клуба «Вдохновение» Республиканского Дворца ветеранов и издала свою первую книгу стихов «Земная жемчужина». После возвращения в Гродно, город, в котором живу с 1970 года и который считаю своей второй родиной (родилась в Свердловске, ныне Екатеринбурге), стала членом литературного объединения «Надежда», одно время была его руководителем. За эти годы под фамилией Чаклина-Горбачёва в издательстве «Юрсапринт» вышли мои книги стихов и прозы «Качели», «И мелькают города и страны», «Пора, мой друг, пора», «Шесть колен родства», «Уплывающие мгновения», «Розовый цикламен», «Спасибо, жизнь». Кроме того, являюсь составителем и редактором семи выпусков альманаха «Голос надежды», двух выпусков коллективных сборников стихов ветеранов, детей войны и их внуков «Память огненных лет» (издан областным советом ветеранов), двух коллективных сборников стихов «Поэзия – души движение» по результатам областного фестиваля творчества педагогов и ветеранов педагогического труда. Совместно с другими членами нашего литературного объединения участвую в совместном с колледжем искусств проекте «Преемственность поколений», постоянно выступаю в библиотеках города, в учреждениях образования, ветеранских коллективах.

Словом, жизнь, несмотря на возраст, проходит активно и радует. Когда спрашивают, как обычно, у людей моего возраста: «Как здоровье?», отвечаю: «А мне о нём некогда думать». Что и другим советую.

Наталья Васильевна Чаклина-Горбачёва, Гродно