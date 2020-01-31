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Коронавирус пришел в Россию - подтверждены первые два случая
Источник материала: Партизан
В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Напомним, у Беларуси нет границы с Россией, что упрощает попадание опасного вируса в нашу страну
фото носит иллюстративный характер
Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области России, это граждане Китая — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Напомним, у Беларуси нет границы с Россией, что упрощает попадание опасного вируса в нашу страну
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