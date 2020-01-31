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Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры

31.01.2020 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры

Такое решение он принял после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний Василий Кириенко – двукратный чемпион Европейских игр, чемпион мира–2015 в гонке с раздельным стартом.

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры

Помимо этого Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».

Люди в материале: Василий Кириенко
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение он принял...
 
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