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Велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Такое решение он принял после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний Василий Кириенко – двукратный чемпион Европейских игр, чемпион мира–2015 в гонке с раздельным стартом.
Помимо этого Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».
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Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение он принял...
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