Сбои в работе системы ЕРИП могут наблюдаться ночью и утром 1 февраля

Источник материала: Аргументы и факты

«Технические работы будут проводиться в автоматизированной информационной системе «Расчет» 1 февраля 2020 года в период с 0.01 до 8.00. В указанный период возможна недоступность АИС «Расчет» продолжительностью до 3 часов», – говорится в сообщении.