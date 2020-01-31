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Сбои в работе системы ЕРИП могут наблюдаться ночью и утром 1 февраля

31.01.2020 17:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сбои в работе системы ЕРИП могут наблюдаться ночью и утром 1 февраля
globallookpress.com

Сбои в работе системы ЕРИП могут наблюдаться ночью и утром 1 февраля «Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
Система ЕРИП может работать с перебоями ночью и утром 1 февраля. Об этом сообщили представители небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП».

«Технические работы будут проводиться в автоматизированной информационной системе «Расчет» 1 февраля 2020 года в период с 0.01 до 8.00. В указанный период возможна недоступность АИС «Расчет» продолжительностью до 3 часов», – говорится в сообщении.

 
 
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