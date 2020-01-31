«Технические работы будут проводиться в автоматизированной информационной системе «Расчет» 1 февраля 2020 года в период с 0.01 до 8.00. В указанный период возможна недоступность АИС «Расчет» продолжительностью до 3 часов», – говорится в сообщении.
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Сбои в работе системы ЕРИП могут наблюдаться ночью и утром 1 февраля
31.01.2020 17:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Технические работы будут проводиться в автоматизированной информационной системе «Расчет» 1 февраля 2020 года в период с 0.01 до 8.00. В указанный период возможна недоступность АИС «Расчет» продолжительностью до 3 часов», – говорится в сообщении.
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