Продолжится проведение субботних прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
Министр
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-26-41
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции
|
8 (017) 218-55-30
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Кравченко Олег Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 327-29-22
|
Министерство информации
Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-46-09
|
Министерство обороны
Республики Беларусь
|Потапенко Сергей Владимирович,
заместитель Министра, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 229-79-00
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-67-92
|
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Гордеенко Наталья Михайловна,
заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора
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8 (017) 327-69-27
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Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 309-93-00
|
Министерство финансов
Республики Беларусь
|Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Матусевич Дмитрий Феофанович,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-05-03
|
Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Михадюк Михаил Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-67-91
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Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
|Головченко Роман Александрович,
Председатель
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель
|
8 (017) 284-67-72
|
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-07-62
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Малашенко Михаил Петрович,
заместитель Председателя – директор Департамента по энергоэффективности
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8 (017) 338-50-51
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Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Новиков Сергей Игнатович,
заместитель Председателя, генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Василевская Жанна Николаевна,
заместитель Председатель
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8 (017) 368-34-41