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Продолжится проведение субботних прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

31.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Продолжится проведение субботних прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

1 февраля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

1 февраля с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Владимир Павлович Петько.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 1 февраля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
Министр

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-26-41
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции

8 (017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Кравченко Олег Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 327-29-22

Министерство информации
Республики Беларусь

 Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 200-46-09

Министерство обороны
Республики Беларусь

 Потапенко Сергей Владимирович,
заместитель Министра, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 229-79-00

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

 Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-67-92

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

 Гордеенко Наталья Михайловна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора

8 (017) 327-69-27

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра

8 (017) 309-93-00

Министерство финансов
Республики Беларусь

 Белковец Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Матусевич Дмитрий Феофанович,
заместитель Министра

8 (017) 200-05-03

Министерство энергетики
Республики Беларусь

 Михадюк Михаил Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-67-91

Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

 Головченко Роман Александрович,
Председатель		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель

8 (017) 284-67-72

Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь

 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Малашенко Михаил Петрович,
заместитель Председателя – директор Департамента по энергоэффективности

8 (017) 338-50-51

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

 Новиков Сергей Игнатович,
заместитель Председателя, генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Василевская Жанна Николаевна,
заместитель Председатель

8 (017) 368-34-41
 
Теги: Брест
 
 
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