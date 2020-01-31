Названы чреватые опасными последствиями поступки в самолете

Источник материала: Ежедневник

Часто путешествующие пассажиры самолетов перечислили совершаемые на бортах поступки, которые чреваты опасными последствиями.

В первую очередь пассажирам порекомендовали не оставлять ценные вещи в сумках, которые хранятся на багажной полке во время рейса. Воры часто ждут момента, когда свет в салоне отключится, а их попутчики заснут, чтобы вытащить из сумок дорогостоящие ноутбуки или наличные деньги, пишет lenta.ru .

Кроме того, путешественникам посоветовали не пить воду из-под крана в туалетной комнате и не чистить ею зубы. По словам специалистов, в этой воде обитают «все бактерии и паразиты на свете». Вирусы также могут содержаться на страницах бортовых журналов и на встроенных развлекательных экранах.

По той же причине пассажиров попросили никогда не прикасаться к вещам, в которых нет острой необходимости, а также не снимать носки во время перелета. «Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии», — пояснили эксперты.

К другим чреватым неприятностями поступкам отнесли споры с бортпроводниками, слишком долгое пребывание в кресле без движения и малое потребление воды.