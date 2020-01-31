Налоговая предлагает обязать курьеров сообщать о дорогих покупках клиентов

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Предполагается, что такое нововведение может защитить покупателей и не допустить уклонения от уплаты налогов недобросовестными предпринимателями.

Как отметил Сергей Наливайко, управлению организации контрольной деятельности нужно проработать вопрос о том, чтобы постоянно получать от курьерских служб информацию обо всех крупных суммах денег, которые они получают от покупателей за доставленные им товары.

Некоторые предприниматели при онлайн-торговле уклоняются от уплаты налогов, сказал министр. Из последних примеров: минская компания через интернет продавала мобильные телефоны и доставляла их через курьеров в регионы. Налоговики вышли на компанию в связи с жалобой покупателя, которому не выдали гарантийный сертификат. Как выяснилось, компания уклонялась от уплаты налогов.