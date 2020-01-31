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Искусственный интеллект назвал самого оригинального композитора-классика

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Искусственный интеллект назвал самого оригинального композитора-классика

Компьютер назвал самого оригинального композитора трех эпох: барокко, классицизм и романтизм. Исследование провели ученые из Корейского института передовых технологий. По мнению машинного разума, наиболее оригинальным композитором в мире следует считать Сергея Рахманинова.

Исследователи оценили новизну и степень воздействия на слушателя 900 произведений для фортепьяно. Ученые с помощью математических методов разобрали на составляющие и изучили творчество 19 композиторов, творивших в период с 1700 по 1900 год.По мнению авторов научной работы, опубликованной в журнале EPJ Data Scienсе, наибольшей оригинальностью и новизной отличается музыка эпохи романтизма: это 1820–1910 годы. Чтобы прийти к такому выводу, исследователям пришлось создать компьютерную модель, которая делила композиции на сегменты — «ключевые слова» из трех нот каждое. После этого произведения сравнивали по полученным «ключевикам».

«Наша модель позволила высчитать степень заимствования мелодий между прошлыми и будущими работами и наблюдать эволюцию западных музыкальных стилей, продемонстрировав, как известные композиторы могут влиять друг на друга», — пояснили ученые. По их мнению, самым оригинальным из романтиков оказался российский композитор и пианист Сергей Рахманинов. Следующими в списке оказались Иоганн Себастьян Бах, Иоганнес Брамс и Феликс Мендельсон.

 

360tv.ru
 
 
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Компьютер назвал самого оригинального композитора трех эпох: барокко, классицизм и романтизм. Исследование провели ученые из Корейского института передовых...
 
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