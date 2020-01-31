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Искусственный интеллект назвал самого оригинального композитора-классика
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Компьютер назвал самого оригинального композитора трех эпох: барокко, классицизм и романтизм. Исследование провели ученые из Корейского института передовых технологий. По мнению машинного разума, наиболее оригинальным композитором в мире следует считать
«Наша модель позволила высчитать степень заимствования мелодий между прошлыми и будущими работами и наблюдать эволюцию западных музыкальных стилей, продемонстрировав, как известные композиторы могут влиять друг на друга», — пояснили ученые. По их мнению, самым оригинальным из романтиков оказался российский композитор и пианист Сергей Рахманинов. Следующими в списке оказались
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Компьютер назвал самого оригинального композитора трех эпох: барокко, классицизм и романтизм. Исследование провели ученые из Корейского института передовых...
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