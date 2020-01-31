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Мы гордимся историей района, нашими великими земляками!

31.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Наш район прошел долгий и непростой путь, на протяжении которого мы с вами жили, трудились, учились, обретали опыт. 80 лет для истории – сравнительно небольшой срок. Однако прожитые годы, десятилетия были периодом становления и укрепления экономики района, развития сельского хозяйства, социальной сферы, повышения качества жизни наших людей.

Мы гордимся историей района, нашими великими земляками. День рождения района – это, в первую очередь, праздник тех, кто его создал, тех, кто принял эстафету и взял ответственность за его дальнейшую судьбу.
Ивьевский район для нас – не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое, и мы все вместе должны сохранить и приумножить все то, что создано руками наших предшественников.
Юбилей района совпал с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы низко преклоняемся и отдаем дань глубокого уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища.
Сегодня Ивьевщина – это регион с современным сельскохозяйственным производством, развитой сферой торгового и жилищно-коммунального обслуживания, широкой сетью успешно работающих учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Мы вместе перевернули уже 80-ю страницу нашей истории. Впереди – огромная работа. Мы не стоим на месте, сегодня наша задача не только продолжить и сохранить традиции, историю нашего края, но и создать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района.
Хочется пожелать, чтобы у Ивьевского района впереди было много хороших и добрых юбилеев. А это возможно только при одном условии: если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины.
Искренне желаю нашей родной земле стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!
С юбилеем, уважаемые земляки!

А. БУЛАК,
председатель
Ивьевского районного
исполнительного комитета.

 
 
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