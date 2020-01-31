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В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

31.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 31 января, состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 с посланием жителям Несвижчины.

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

Мероприятие было приурочено праздничному торжеству, посвященного 80-летию Несвижчины. Участие в нем приняли руководство района во главе с председателем Несвижского райисполкома Александром Ломским и председателем Несвижского районного Совета депутатов Валерием Лазюком, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, представители строительных организаций, заведующие дошкольными учреждениями и директора школа города, многодетная семья Игоря и Светланы Евтух — победители областного конкурса «Лучшая многодетная семья Минщины», учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа — выпускницы специальности дошкольное образования, и все те, кто неравноудшен к родной земле, к ее успехам и достижениям.

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)
В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

 

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

В Несвиже состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 (добавлено видео)

Строительство нового дошкольного учреждения уже началось. В настоящий момент по контуру стройплощадки установлены ограждения, вывезен и смонтирован стройгородок, подведена подъездная дорога, вывешен паспорт объекта, выполнена проводка электроэнергии, работает охрана. 
В настоящий момент ведется разработка котлована для монтажа фундамента здания.  Генеральный подрядчик строительства — ООО «Продом» (г. Брест). Сметная стоимость объекта составляет 10,6 млн белорусских рублей. Финансирование будет осуществляться из областного и республиканского бюджетов.
Само здание детского сада рассчитано на 230 мест (12 групп). Проектом предусмотрены бассейн, медицинский блок, гимнастический и музыкальный залы,  игровые площадки, стоянка для автомобилей родителей и персонала и многое другое. У всех несвижан будет возможность ознакомиться с подробным планом строительства. При открытии бассейна здесь будет выставлен специальный стенд с подробным макетом здания в разрезе всех этажей, генеральный план размещения всех надворных сооружений и т.д.
Также улица Советская будет продлена от СШ № 4 г. Несвижа на улицу Маковского, что позволит разгрузить транспортное сообщение.

Закладка капсулы времени в самом начале строительства — это добрая традиция. В капсулах содержатся послания нашим потомкам. И сейчас ни одно строительство не начинается без замуровывания такого послания в фундамент, стену нового здания либо памятный камень. Откуда именно пошла такая традиция – точно не знает никто. Может быть, из далекого средневековья. Тогда в стенах замков короли прятали карты с описанием мест, где зарыты сокровища. В советские времена закладка капсулы так же было торжественным и священным событием. Основатели строительства писали послание с напутственными словами, чтобы сохранить в сознании потомков цель создания нового объекта. Послание, заложенное при начале строительства детского сада адресовано жителям 2040 года, года, когда наш район отметит свое 100-летие, года, когда весь мир будет отмечать 95-тилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне…. (Будет дополнено).
Наталья ЕРМОШЕНКО.


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Теги: Брест
 
 
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В пятницу, 31 января, состоялось закладка «капсулы» времени в фундамент строительства детского сада № 8 с посланием жителям Несвижчины. Мероприятие
 
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