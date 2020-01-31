Пинчанина оштрафовали на Br1785 за торговлю насваем

Источник материала: Виртуальный Брест

Экономический суд Брестской области привлек пинчанина к административной ответственности за торговлю насваем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.





Мужчина реализовывал в Пинске некурительное табачное изделие, которое было упаковано в два полимерных пакета общим весом 39,3 г. Доход от его деятельности не установлен. Своими действиями горожанин нарушил положения декрета №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий". Причем ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за реализацию насвая.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.12.7 КоАП. Учитывая общественную опасность и повторность правонарушения, объем товара, пинчанину назначено взыскание в виде штрафа в размере 70 базовых величин. На момент вынесения постановления эта сумма составляла Br1785.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось. Оно вступило в законную силу.