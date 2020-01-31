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«Все стоим, никто, никуда не уезжает»: как в Витебске и Орше бастуют таксисты

31.01.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 31-го января витебские и оршанские водители из компании «Яндекс.Такси» начали забастовку. Им не нравится нынешнее формирование тарифов на такси, они хотят возвращения прежних условий работы, передает «Радыё Рацыя».

В самом начале рабочего дня десятки автомобилей компании-перевозчика съехались в район Оршанской ледовой арены. В центре протестов звучали призывы никуда не разъезжаться, держать единство забастовки:

- По городу выискиваем, приглашаем всех сюда. Вызвали такси, водитель принял, звоним ему, сообщаем, что сегодня такое движение, не отменяем поездку. Водитель стоит однозначно семь минут, на случай если он захочет дальше работать. Ну и есть у него время подумать, приехать сюда или нет.

- Все стоим, никто, никуда не уезжает. Сегодня нужно хотя бы день отстоять, посмотреть какие будут действия.


Всего на забастовку утром собралось более 50 человек, машины такси заняли всю площадь стоянки. Одна из участниц забастовки рассказала, что подтолкнуло таксистов к протесту:

- Чтобы подняли доплаты которые сняли буквально недавно. 35 заказов нам нужно, например, сделать. Если не делаешь 35, а 25 на 80 рублей, то фирма доплачивает тебе до 112 рублей. Раньше было 140 рублей, уменьшили до 112, а сейчас уже до 110 у нас. Заказов много и работать нереально.

К забастовке присоединились и таксисты из Витебска.
 
Теги: Витебск
 
 
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Утром 31-го января витебские и оршанские водители из компании «Яндекс.Такси» начали забастовку. Им не нравится нынешнее формирование тарифов на такси, они хотят...
 
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