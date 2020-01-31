Водород может превращаться в металл

"Подобный переход от газа к металлу осуществлялся путем удержания крошечного образца водорода (диаметром 6 микрометров) между двумя наконечниками из синтетических алмазов при давлении, более чем в 4,25 млн раз превышающем атмосферное. Одна из уловок эксперимента заключалась в достижении этого огромного давления путем создания двух алмазных наковален новой формы. "Около десяти лет назад, когда мы встретились, Поль Лубейр (первый автор публикации) выступил с идеей наблюдения за образцом с синхротронным излучением", - вспоминает Поль Дюма, заслуженный исследователь в CNRS. Потому что образец, содержащий водород, должен был пропускать видимый свет и инфракрасное излучение до тех пор, пока он не уплотняется до металлического состояния. Именно этот эффект и наблюдался", - говорится в статье.





"Такой результат является исключительно важным. Поскольку водород представляет собой самый распространенный элемент во Вселенной и самый простой атом. К тому же, он подвергается значительному (и сопоставимому) давлению на гигантских планетах Солнечной системы и на экзопланетах. Что может принести новые знания о Вселенной. Кроме того, водород служил "ключом к пониманию квантовой механики в 1930-х годах", - напоминает Поль Лубейр. Еще в 1935 году два физика предсказали, что водород должен существовать в металлическом состоянии. Затем в 1968 году было рассчитано, что при очень высоком давлении водород может обладать сверпроводящими свойствами, то есть через него может проходить электрический ток без какого-либо сопротивления", - указывает издание.





"Простейший из металлов считается "Святым Граалем" физики высокого давления, потому что ожидается, что он будет действовать как сверхпроводник не только при высокой температуре, но даже при комнатной температуре", - резюмирует на своей веб-странице Михаил Еремец, ведущий научный сотрудник в Институте Макса Планка в Майнце (Германия). Последний является автором важных работ по сверхпроводящим гидридам на основе серы или лантана.





"Водород является лабораторной системой как для теоретиков, так и для экспериментаторов" - добавляет Серж Дегренье, профессор физики в Оттавском университете (Канада) и автор пояснительной статьи в журнале Nature. По его словам, французы установили "важный рубеж" в "охоте за металлическим водородом".