Исследование: Лукашенко стали реже упоминать в СМИ России, но в ТОП-10 он остался

"Интерфаксом" . Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной





Лидеры на двух следующих позициях рейтинга поменялись местами: на второе место вернулся президент США Дональд Трамп на волне слушаний по его импичменту, СМИ упоминали его 128 774 раза. Третье место - у президента Украины Владимира Зеленского (89 399 упоминаний). Дмитрий Медведев, сменивший пост премьера на зампреда Совбеза РФ, уже более полугода не покидает четвертое место в "десятке" лидеров рейтинга (73 781 ссылка).





Михаил Мишустин, назначенный в январе председателем правительства РФ, получил в этом месяце 67 366 ссылок, что обеспечило ему пятое место.





Убитый американцами иранский военачальник Касем Сулеймани (56 829 ссылок) занял шестую строчку рейтинга, а государственный секретарь США Майк Помпео (30 570 ссылок) "перепрыгнул" с 20 места в декабре на седьмое в январе (30 570 упоминаний).









Далее в рейтинге следуют президент Беларуси Александр Лукашенко (29 968 ссылок), он потерял за месяц три позиции, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (29 095 ссылок), замыкает "десятку", как и в прошлом месяце, глава МИД РФ Сергей Лавров (24 490 упоминаний).





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко остались "за бортом" топ-10 рейтинга СКАН. Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.





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