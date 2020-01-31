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Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство утвердило план подготовки законопроектов республиканскими органами госуправления в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №54 от 29 января 2020 года, сообщает
В план вошли 27 законопроектов в различных сферах. В частности, предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в налоговый, банковский кодексы, Кодекс о недрах и Кодекс внутреннего водного транспорта.
Будут подготовлены законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы о занятости, индивидуальном учете в системе государственного социального страхования, потребительской кооперации, рынке ценных бумаг, инвестициях и др.
Постановление предполагает также подготовку законопроектов «О волонтерской деятельности», «О лицензировании», «О саморегулируемых организациях», «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Также в план включена подготовка концепций законопроектов «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей», «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», «Об информации, информатизации и защите информации».
Республиканским органам госуправления поручено обеспечить своевременную и качественную подготовку законопроектов (их концепций), предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в правительство в определенные сроки.
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Правительство утвердило план подготовки законопроектов республиканскими органами госуправления в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением...
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