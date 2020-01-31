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«Человек-революция» из Беларуси отправляется в кругосветку

31.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сашу Авдевича в Беларуси называют «человеком – революцией». Он стал знаменитым, когда проехал на ручном байке 4 тысячи километров. Тогда, в 2016-ом, мало кто верил, что парень в инвалидном кресле сможет преодолеть такое расстояние. Но Саша доказал: всё возможно. И уже 25 марта он отправится в кругосветное путешествие.

«Друзья и знакомые думают, что я сумасшедший. Многие не верят, думают, что это прикол. Что я передумаю и никуда не поеду. Это даже для меня осмыслить не так просто», – рассказывает Александр.

Ехать будет на том же хэндбайке, на котором колесил по Европе. Не так давно Саша его немного переоборудовал.

«Сделал электропривод. Покатался и понял: если можно не крутить педали, то я этого и не делаю. Постоянно еду на «электро». А это нечестно. Снова переварил и сделал велик ручным», – говорит мужчина.

Саша будет двигаться на юг: сначала отправится в Стамбул через Киев. С собой берет палатку, непромокаемые вещи и еду. Он уже немного потренировался: ночевал в парке и готовил себе еду в походных условиях. Правда, четкой карты и плана передвижения у Саши нет. На маршрут могут повлиять пользователи социальных сетей. Саша будет рад приглашению остановиться на ночь.

«Человек-революция» из Беларуси отправляется в кругосветку

«Я хочу останавливаться в разных странах у ребят с инвалидностью. Делать с ними интервью. Составить такую «картину мира»: узнать, как они живут, где работают. В Беларуси уже нашлись три человека, которые меня готовы принять. Дальше, думаю, это будет передаваться сарафанным радио», – говорит Саша.

Он хочет перенять опыт других людей с инвалидностью и поделиться своим. А ему и в самом деле есть, о чем рассказать. Он привык решать проблемы здесь и сейчас, бороться с бюрократическими проволочками. Почему нельзя установить пандус там, где он необходим? Нужно – значит будет сделано.

«Когда ты совсем не в теме и не был никогда в теме, ты не понимаешь, почему нельзя просто взять цемент? Почему нужно столько согласований? Я тот чувак, который берет цемент и делает пандус», – говорит Авдевич.

В инвалидном кресле Александр оказался после аварии. Сначала не знал, что делать, и как жить дальше. Но очень скоро стал самым известным в стране колясочником. Запустил несколько проектов. Один из них – «Инклюзивный бариста». Благодаря ему десятки людей в инвалидном кресле получили новую профессию. Правда, немногие остались работать в кофейнях. Дело в том, что по закону людям с ограниченными возможностями трудиться можно ограниченное время. Нанимателям это невыгодно. Но и здесь Саша нашел выход.

«Человек-революция» из Беларуси отправляется в кругосветку

«Проще таких людей стало использовать на кейтеринге, на мероприятиях. Проще открыть ИП организацию и делать инклюзивный кейтеринг. Это интересно, это определенная свежесть, новизна, такая инклюзивная среда», – объясняет Александр.

А еще он стал продюсером первого в Беларуси инклюзивного сериала. Через ситком зрителям рассказывают, как можно решить проблемы: сделать пандус, напечатать меню в ресторане шрифтом Брайля. Актерами сериала стали люди с инвалидностью: физической или ментальной. Придумывать сюжеты не пришлось. С такими трудностями сталкивается каждый человек с инвалидностью. И они случаются не только в быту.

«Человек-революция» из Беларуси отправляется в кругосветку

«Тут можно начинать от трудоустройства и заканчивать сексом. Приплести сюда институт брака и семьи. Все это на самом деле в жизни людей с инвалидностью практически уничтожено в их подсознании. Все живут на таких «максималках». И думают: вот, пусть хотя бы немножко у меня произошло что-то как у нормального человека, и мне будет достаточно. Каждая девчонка на коляске или с ДЦП думает: ну, мне бы хоть какого-нибудь парня. Я бы вышла замуж и была бы счастлива», – говорит Александр.

Александр Авдевич пересечет все меридианы и как минимум два раза экватор. Побывает в обоих полушариях. О своем путешествии будет рассказывать в видеоблоге. Кто знает, возможно, именно зрители помогут ему исполнить мечту совершить кругосветку. Ведь в таком сложном путешествии без помощи не обойтись.



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Александр Авдевичстал знаменитым, когда проехал на ручном байке четыре тысячи километров. Тогда, в 2016-ом, мало кто верил, что парень в инвалидном кресле сможет...
 
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