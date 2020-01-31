ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

31.01.2020 20:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Головенчицы Гродненского района живет «железный дед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 66 лет он начал заниматься спортом, а в 78 стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. А еще у мужчины есть личный тренажерный зал, который он своими руками сделал в коровнике.

Галина Буро о мечтах, которые сбываются несмотря ни на что. 

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Москва. Чемпионат мира по пауэрлифтингу. Больше 3000 участников из разных стран. Волнение – даже во время выступления сделал ошибку. Но все-таки завоевал эти два золота.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Красивенные! У меня таких нету. Есть красивые, но не настолько. Это, видимо, потому, что я не только на всю Беларусь один, но, видимо, и на мире тоже самое.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Владимир Архипов признается: душа всегда лежала к спорту. В детстве провалился под лед, выжил, но получил проблемы со зрением и слухом – двери в большой спорт закрылись. Трудился на заводах. А на пенсии в 66 лет все же решил осуществить мечту. Подтолкнула газетная статья.  

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Владимир Архипов, житель деревни Головенчицы:
Газета вышла. Там целая страница: «Железный дед» и две фотографии. Я прочитал. Что я подумал: ну, если человек там занялся в 65, почему я не могу в 66?

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Знаний по пауэрлифтингу не было, но было желание. И книги. Из них узнал о технике выполнения упражнений. Для занятий нужен был тренажерный зал – в деревне с этим сложно. Подумал и переоборудовал сарай, где раньше содержал корову.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Галина Буро, корреспондент:
Эту конструкцию Владимир придумал сам. Помогли знакомые. И вот из обычных труб и веревки получился отличный тренажер.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Некоторые элементы покупал, другие мастерил. На стене для мотивации больше двух десятков медалей – их выиграл за 11 лет. Жмет штангу здесь три раза в неделю. И сам себе тренер.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Владимир смеется: курить и пить ему некогда, да и не на пользу физической форме. Для ее поддержания съедает больше 4000 калорий в день.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

У меня здесь 30 яиц. Три штуки в день надо мне съедать.

В холодильнике 6 килограммов мяса, обязательно молоко, ну и немного любимого печенья. Продукты зачастую привозят две дочери из города.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Анна Гольтяева:
Видим его, что он так занимается, тренируется. Таким отцом можно гордиться!

Сейчас деревенскому силачу 78. Но завязывать со спортом он не собирается, ведь впереди еще столько непокоренных олимпов.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Владимир Архипов:
Планы ближайшие: вот в апреле надо одолеть республику. Дальше где-то недели через две будет Европа. Пока силы есть, значит, буду работать. Думаю, до 80 добраться.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Владимир доказал: нет ничего невозможного на пути к мечте. И он действительно железный дед. Во всех смыслах.

Занялся спортом в 66, а зал оборудовал в коровнике. Как «железный дед» из под Гродно стал чемпионом мира

Люди в материале: Владимир Архипов, Галина Буро, Анна Гольтяева
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В деревне Головенчицы Гродненского района живет «железный дед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 66 лет он начал заниматься...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Человек-революция» из Беларуси отправляется в кругосветку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика