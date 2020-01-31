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«Мы живём с нашим брендом». В Минске назвали победителей конкурса «Бренд года-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Оскар» для белорусских компаний. Победителей конкурса «Бренд года-2019» назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучших определяли в четырех номинациях, в том числе – потребительской, когда свои любимые компании называют покупатели. А главную награду, гран-при «Самый успешный бренд года», забрал «Савушкин продукт». Впрочем, обо все по порядку.
Золотую медаль получает «Беларусбанк».
Потребительская номинация – самая важная для каждого участника конкурса «Бренд года», ведь победителей определяют простые белорусы. Они голосуют за компании, которые знают и выбирают ежедневно. Золото потребительской номинации в категории «Банки» второй год подряд забирает «Беларусбанк». А один из продуктов – карта «Магнит» – удостоена награды в категории «Карта рассрочки».
Инна Русакович, директор департамента розничного бизнеса «Беларусбанка»:
Триумфатором церемонии награждения стала компания «Савушкин продукт» – лидер молочной отрасли Беларуси. Более того, производитель входит в топ-3 крупнейших молочных компаний в странах СНГ. В этот вечер, кроме заветного Гран-при потребительской номинации, наградами были отмечены сыры, сливочное масло, творог и глазированные сырки от «Савушкиного продукта».
Елена Бабкина, PR-директор ОАО «Савушкин продукт»:
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Новости Беларуси. «Оскар» для белорусских компаний. Победителей конкурса «Бренд года-2019» назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучших...
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