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Почему чиновники не ездят на Geely?

31.01.2020 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич не понимает, почему чиновники не поддерживают отечественных производителей и не пересаживаются с импортных машины на отечественные.

– Патриотизм, поддержка своей страны, своих производителей, отечественной продукции… Чиновники должны не только говорить об этом, а в первую очередь показывать пример не словами, а делами, личным примером, – говорит Олег Гайдукевич. – Придя работать в парламент, я отметил для себя в положительном ключе то, что и обстановка кабинетов, и интерьер сделаны с упором на белорусских производителей. И это правильно. Мебель, телевизор, чайник в моем кабинете – белорусского производства. Так и должно быть. Так в большинстве парламентов мира, где я успел побывать. И депутаты, и министры, и чиновники должны служить интересам Беларуси, отстаивать белорусские позиции, защищать белорусских производителей, пользоваться белорусской продукцией.

Уже несколько лет работает наш белорусский завод по производству автомобилей Geely. Его можно критиковать за что-то, но давайте признаем, что многое получилось. Я имел возможность сравнить качество и потребительские характеристики выпускаемых на заводе автомобилей с зарубежными аналогами и говорю искренне: машина не хуже, а по соотношению «цена–качество» даже лучше многих аналогов.

Но недавно одно средство массовой информации проанализировало планируемые закупки автомобилей различными госорганизациями на 2020 год, и меня многое удивило.

Я не понимаю, зачем организации, которым не требуется осуществлять представительские функции, планируют закупать не Geely, а Skoda или Toyota.

Я не понимаю, зачем организации покупать корейский кроссовер, а не Geely. Когда нужна спецпроходимость или автомобиль для представительских нужд, то я еще согласен. Но когда лесхоз на Skoda, УКС на «Камри»… Почему?! Какие представительские функции у лесхоза или УКС? Это бюджетные деньги! Поддержите завод, поддержите производителя! Или завод не в состоянии обеспечить сервис в этом регионе?

Люди, покупающие автомобиль за свои кровные деньги, должны иметь выбор, и их надо привлекать не лозунгами, а ценами, особыми условиями гарантии и так далее. Но где логика в описанной ситуации в госорганах? Должен быть патриотизм не на словах, а на деле!

А на какой машине ездит депутат Гайдукевич?

«Народная Воля» поинтересовалась семейным автопарком председателя ЛДП.

– Я не за бюджетные деньги покупал свой автомобиль, – сразу ответил Олег Сергеевич. – Вот весной мы будем покупать служебную машину для партии и свой выбор остановили именно на Geely. Это мое принципиальное решение. Мы должны поддерживать белорусского производителя.

Чтобы люди за свои личные деньги покупали автомобили отечественного производства, государство должно разработать ряд бонусов: налоговые послабления, скидки и так далее.

Я сам езжу на «Крайслере 300», это седан. Я последние лет 15 люблю американские автомобили, они мне нравятся простотой и надежностью. У них неубиваемые двигатели, они очень надежные, атмосферные, которые идеально подходят для наших условий.

Жена ездит на «Фиате-500» – это небольшой городской автомобиль, он очень удобен в пробках.

А еще я сторонник электромобилей – в прошлом году я купил электромобиль Nissan Leaf, это один из самых доступных электромобилей у нас. Машина управляется, как спортивный автомобиль, расход топлива минимальный, мощность очень хорошая. Но я вынужден был его продать, потому что у нас, к сожалению, не развита инфраструктура для электромобилей, было неудобно его заряжать. Как депутат я буду поднимать этот вопрос, мне кажется, это очень интересная тема.
 
 
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Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич не понимает, почему чиновники не поддерживают отечественных...
 
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