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Itransition выплатит своему единственному акционеру $11 млн за 2019-й

31.01.2020 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания ЗАО «Итранзишэн» выплатит дивиденды за четвёртый квартал 2019 года из расчета 28000 рублей на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов принято единственным акционером компании. Такая информация размещена на Едином портале финансового рынка, пишет dev.by.

Уставный фонд «Итранзишэн» разделен на 392 простых акции (данные Республиканского центрального депозитария ценных бумаг). Таким образом общая сумма дивидендов за четвертый квартал — почти 11 миллионов рублей. Но это ещё не всё — в 2019 году «Итранзишэн» трижды принимала решение о выплате дивидендов на одну акцию:

  • в феврале (38 265,3 рубля),
  • июле (8 418,4 рубля)
  • и ноябре (21 180 рублей).
Общая сумма дивидендов с учётом последнего решения — 37,6 миллиона рублей (почти 18 миллионов долларов). Однако февральские выплаты могли относиться к 2018 году. Без их учёта дивиденды за 2019-й составляют 22,6 миллиона рублей, или почти 11 миллионов долларов.
Согласно решению, дивиденды будут выплачены безналичным путем на счета единственного акционера компании. В ЗАО «Итранзишэн» отказались назвать его имя.

Основатель Itransition и председатель совета директоров — Сергей Гвардейцев. В июле 2018 года компания продала миноритарный пакет акций инвестфонду Baring Vostok. Но фонд не имеет отношения к ЗАО «Итранзишэн», пояснили в компании.  
 
 
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Компания ЗАО «Итранзишэн» выплатит дивиденды за четвёртый квартал 2019 года из расчета 28000 рублей на одну простую акцию. Решение о выплате дивидендов принято...
 
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