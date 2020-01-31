Айтишников с зарплатой до $500 становится меньше, с зарплатой от $5 тысяч — больше

dev.by изучил зарплаты айтишников (сравнили доходы за май и ноябрь этого года и ноябрь прошлого, обнародованные Белстатом), а также узнал, сколько ИТ-специалистов набрали компании за последний год. изучил зарплаты айтишников (сравнили доходы за май и ноябрь этого года и ноябрь прошлого, обнародованные Белстатом), а также узнал, сколько ИТ-специалистов набрали компании за последний год.





Где и сколько айтишников работает

40,7 тысячи специалистов работало в крупных и средних ИТ-компаниях в конце прошлого года.





На 6,4 тысячи человек (или на 18,5%) выросло количество сотрудников в крупных и средних ИТ-компаниях за год (ноябрь 2019 к ноябрю 2018).





Почти 85% айтишников работает в Минске (34,3 тысячи). За год их стало больше почти на 5,5 тысяч человек.





Из любопытного — отток в прошлом году специалистов из ИТ-компаний, работающих в Витебской области. Если в мае там работало 965 человек, то в ноябре — уже 906.





Сколько зарабатывают ИТ-специалисты

Специалистов с зарплатой до 1 тысячи рублей в ноябре прошлого года Белстат насчитал 4,2 тысячи. Хотя еще в мае прошлого года их было почти 5 тысяч человек. Либо джуны стали требовательнее и подняли минимальный уровень зарплат, либо ускорился переток джунов в мидлы, либо сами компании расщедрились.





Большинство ИТ-специалистов (26%) имеют зарплату от 5 до 10 тысяч рублей — 10,6 тысячи. Причем за год их стало больше на 34%. На втором месте работники с зарплатой от 3 до 5 тысяч рублей — 9,1 тысяча человек, на третьем — с зарплатой от 1 до 2 тысяч рублей — почти 8,8 тысяч.





Больше становится и ИТ-специалистов, зарабатывающих больше 10 тысяч рублей. Таких Белстат насчитал 1,9 тысячи человек. Год назад их было на 50% меньше.





Во всей Беларуси специалистов разных видов деятельности с зарплатой от 10 тысяч рублей чуть больше 3,1 тысячи. Айтишников среди них — почти 61%.





Ожидаемо, что почти все айтишники, получающие больше 10 тысяч рублей, работают в Минске. За год таких специалистов стало больше на 600 человек. Любопытно, что сотрудников с зарплатой до 1 тысячи рублей в минских ИТ-компаниях стало меньше на 500 человек.





Всего в крупных и средних ИТ-компаниях Беларуси зарплатой от 5 тысяч рублей могут похвастаться 12,5 тысяч специалистов. Из них 11,5 тысяч работают в столице.