«Мы — команда, мы — семья!» Заболотская школа отметила 80-летие

Источник материала: Вороновская газета





Радость встречи, оживленное общение, нотки ностальгии в голосах… В фойе Заболотской школы выпускники встретились со своими педагогами. Справившись об успехах бывших учеников, о жизненных буднях любимых учителей, приглашенные и хозяева занимали места за искусно сервированными столиками в актовом зале. В неформальной обстановке душевно и тепло лились беседы — прошлое оживало в воспоминаниях…



































С солидной датой коллектив школы, учащихся поздравили гости — заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник отдела образования Валентина Люленко, председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Ирина Зубель. К поздравлениям присоединились давние друзья — коллектив Заболотского филиала Радунской ДШИ и военнослужащие пограничного поста «Заболоть». К празднику гости и выпускники приготовили подарки. Сертификат на 5 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы подарил Вороновский райисполком, на 2 тысячи рублей — КСУП «Гирки». Музыкальную установку приобрело КСУП «Мисевичи», три ноутбука — КСУП «Больтишки».

Гости и хозяева пролистали 80-летнюю историю учреждения. Ее началом в Заболоти считают 1940 год, когда обучение стало вестись на белорусском языке. Однако первая школа в этой местности заработала в далеком 1865 году. Тогда обучение велось на польском языке. Несомненно, историю школы создавали ветераны педагогического труда, сейчас создает дружный коллектив, который живет одной командой и семьей.































Тридцать три года школой руководил заслуженный работник народного образования БССР Евгений Наумович Карпенков. Эстафету на четверть века перенял М.М. Лях. Три года у руля был В.А. Микша, а сегодня коллектив к новым достижениям и победам ведет Н.И. Юшевич. За мудрость, доброту, чуткость, искренность ценят выпускники учителей и воспитателей, ветеранов педтруда — заслуженного учителя БССР, отличника народного просвещения А.Д. Карпенкову, И.Л. Шерневич, М.И. Краевскую, Л.П. Курадчик, Е.И. Тарамыну, В.К. Пац, З.Н. Романович, А.Л. Романович, М.К. Федосевич, И.С. Мацкевич, Г.Б. Фиринович, А.С. Лях, Л.С. Семашко, Е.А. Андруконис, З.Ф. Супрон, Б.А. Сороку, В.С. Шловенец, Л.И. Юшевич, Ф.С. Войшнис, В.А. Мерляка и др.

Энергичные, увлеченные учителя и ответственные работники школы к празднику получили награды. Грамот райсовета депутатов удостоены педагог группы продленного дня Валентина Бернацкая и педагог дошкольного образования Анна Кравнис. Около двадцати человек отмечены почетными грамотами и грамотами отдела образования райисполкома и районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки.



































Особая гордость учителей — их ученики. Многие выпускники добились больших успехов в своих сферах деятельности, трудом прославляют район, область. Четыре возглавили сельхозпредприятия района — Тадеуш Мушинский, Андрей Бурнос, Андрей Венцкевич и Анджей Вилькевич. Четыре возглавили сельские советы района — Алла Радион, Ирина Федосевич, Андрей Шинкович, Людмила Декан. Двадцать три выпускника вернулись в родную школу уже в качестве учителей.



































Разделись радостное событие юбилея со своими педагогами приехали генеральный директор КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» Иван Крахмальчик, председатель комитета государственного имущества Гродненского облисполкома Виталий Невера, начальник уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел Гродненского райисполкома Владимир Войшнис, председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына, начальник по работе с плательщиками по Вороновскому району Андрей Актунович, главный редактор «Воранаўскай газеты» Татьяна Дудко, директор ТЦСОН Антонина Эйсмонт. Тепло о своей школьной жизни вспомнили директор яслей-сада №2 г.п. Вороново Анжела Малмыго, кандидат в мастера спорта Екатерина Рулько, бывший начальник отдела образования Александр Кашлей, бывший директор Конвелишского УПК Бронислав Чапля и другие.



































Праздник украсили музыкальные номера в исполнении педагогов и учеников Заболотского УПК и местного отделения Радунской ДШИ.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.



















































































P.S. Коллектив «Воранаўскай газеты» с 80-летним юбилеем поздравляет давних друзей — коллектив Заболотского УПК! Желаем: педагогам креативных и интересных творческих идей, новых свершений, а ученикам — новых открытий, покорения вершин многочисленных конкурсов.

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