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Сядет ли в тюрьму руководство минского хоккейного «Динамо»?

31.01.2020 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На это вопрос нас натолкнул итог выступления столичных хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.

За десять туров до финиша минские спортсмены потеряли даже теоретические шансы на выход в раунд плей-офф КХЛ, пишет blizko.by.

Итог плачевный: содержать профессиональную хоккейную команду, которая колесит от Владивостока до Москвы — удовольствие не из дешевых. Понимает это и Александр Лукашенко.
 
Еще 1 марта прошлого  во время «Большого разговора» с журналистами Александр Григорьевич сказал буквально следующее: 
 
— Вчера грубо сказал: Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон, — признался тогда Лукашенко.
 
Провал случился. Какие будут выводы?
 
 
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На это вопрос нас натолкнул итог выступления столичных хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.
 
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