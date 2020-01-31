Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Герасимов провел личный прием граждан и прямую телефонную линию в Дятловском райисполкоме

Источник материала: Вороновская газета





На прием записались два человека, поступило четыре звонка. Все заявители – жители Дятловщины.

На прием к первому заместителю председателя КГК Республики Беларусь обратилась пенсионерка, которая озабочена сразу двумя вопросами. Первый касался спора с соседями по поводу территории на старом кладбище, где похоронен муж заявительницы. Мест под новые захоронения здесь уже не выделяют, остались только определенные участки земли. Часть земли рядом с захоронением мужа заняли люди, имеющие рядом могилы родителей. Они отгородили свой участок кирпичной монолитной стеной. Пенсионерка посетовала, что эта стена закрывает лицевую сторону памятника, а при установке были повреждены плитка и фундамент.





Василий Герасимов отметил, что решить эту проблему можно разными путями, в том числе с помощью сноса, но лучшим вариантом стало бы мирное соглашение обеих сторон.

Второй вопрос пенсионерки касался получения ею группы инвалидности по состоянию здоровья. Медицинская комиссия ставит ей третью группу, с чем женщина категорически не согласна. По ее мнению, она претендует на вторую группу инвалидности. Василий Герасимов поручил собрать все необходимые документы и направить их в областную медико-реабилитационную экспертную комиссию.

Одна из обратившихся на прямую линию местных жительниц, потерявшая мужа и дочь, рассказала, что во время работы на специализированных предприятиях они приобрели заболевания, связанные с вредными условиями труда. Расходы на погребение мужа были возмещены. Спустя время умерла и дочь женщины. Согласно заключению медицинской экспертизы о причине смерти, иск о возмещении расходов на погребение за счет организации, в которой работала дочь заявительницы, суд отклонил.





Ознакомившись со всеми сторонами вопроса, Василий Герасимов ответил, что не в его компетенции обжаловать решение суда, а тем более проверять его законность. Он поручил помочь женщине записаться на прием к Генеральному прокурору Республики Беларусь.

На прямую телефонную линию позвонила женщина, которую не устраивает взаимодействие с местной исполнительной властью, а именно с руководством сельисполкома. У заявительницы небольшое домашнее хозяйство. Несколько лет назад она столкнулась с нехваткой территории для выпаса животных. Хозяйка попросила в сельисполкоме выделить ей для этих целей участок, где находился погреб, выкопанный еще ее родными. В этой просьбе ей отказали, но на следующий год дали землю в другом месте. Вскоре эта земля понадобилась хозяйству, и участок забрали, а взамен вернули землю, которая изначально была предметом споров.





Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля поручил разобраться в правомерности действий председателя сельисполкома.

Также среди обращений, поступивших в ходе прямой телефонной линии и приема граждан, значились вопросы, касающиеся спила аварийных деревьев, порядка оказания медицинских услуг в центральной районной больнице и качества воды в одном из населенных пунктов.

Первый заместитель председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь отметил, что все обращения, поступившие во время приема граждан и прямой телефонной линии, будут тщательного рассмотрены специалистами компетентных служб. По каждому вопросу заявителям будут даны исчерпывающие письменные ответы. А в случае необходимости выезда на место и проведения дополнительных обследований Василий Герасимов поручил сделать это в кратчайшие сроки.





Также Василий Герасимов, а также председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области Анатолий Дорожко приняли участие в заседании Дятловского райисполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития района и выполнение прогнозных показателей в 2019 году.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/