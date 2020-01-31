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СМИ: Внук президента Туркменистана обучается в элитной школе в Швейцарии

31.01.2020 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Керимгулы Бердымухамедов – внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, числится учащимся Международной школы Ecole в Женеве.



Как сообщает turkmen.news, согласно информации на сайте школы, юноша завершит обучение в 2021 году. Стоимость года учебы в этом заведении составляет почти 35 тысяч швейцарских франков, или около 36 тысяч долларов США. Еще около $6,7 тысяч составляет плата за регистрацию и различные взносы, пишет centralasia.media.

Школа Ecole была основана в 1924 году старшими работниками Лиги Наций (ныне Организация Объединенных Наций) и Международной Организации Труда (МОТ) и считается старейшей и крупнейшей действующей международной школой в мире. Обучение в ней проводится на английском и французском языках, помимо обычных предметов учащиеся занимаются музыкой, спортом и искусством.

Керимгулы Бердымухамедов является сыном Сердара Бердымухамедова – единственного сына президента Туркменистана. Считается, что из всех внуков Бердымухамедова именно Керимгулы является его любимчиком: он чаще всего сопровождает деда во время конных прогулок, пишет с ним музыку и исполняет ее.

Неизвестно кто оплачивает обучение Керимгулы в элитной швейцарской школе: государственный бюджет Туркменистана или его семья. В законе «О Президенте Туркменистана» не говорится, кто входит в определение «члены семьи президента», которым полагается государственное обеспечение, но Семейный кодекс страны четко очерчивает круг семьи: это супруги и дети. Внуки относятся к числу родственников. Учитывая это, обучение Керимгулы не должно покрываться за счет денег туркменских налогоплательщиков, а оплачиваться его собственной семьей.

В Швейцарии обучался и сам Сердар Бердымухамедов. В 2013 году он окончил программу Женевского Центра политики безопасности по специальности «Европейская и международная безопасность».
 
 
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Керимгулы Бердымухамедов – внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, числится учащимся Международной школы Ecole в Женеве.
 
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