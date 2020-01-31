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Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год

Цифровизация сделает правосудие более открытым и при необходимости поможет гражданам эффективно защитить свои нарушенные права и интересы в суде. Делается это для того, чтобы и жители страны, и те, кто оказывается на территории суверенного государства, могли эффективно защитить свои нарушенные права и интересы в суде  с использованием всех достижений научно-технического прогресса.

В течение прошлого года в экономическом суде области была существенно модернизирована локальная вычислительная сеть. Это было сделано неслучайно.

– Мы приступили к реализации очень важной задачи, которая касается всех судов областного звена и связана с созданием и модернизацией системы -аудио-, видеофиксации, протоколирования судебных заседаний  и видеоконференцсвязи. Как известно, при рассмотрении любого судебного дела ведется протокол – процессуальный документ, в котором отражаются все существенные моменты разбирательства дела или совершения отдельного процессуального действия. Современные средства автоматизации позволяют обеспечить судей, других участников судебного процесса первоисточником информации — аудио-, видеозаписью судебного заседания, синхронизированными с текстом протокола. Это возможность избежать каких-либо жалоб и обращений, связанных с тем, что происходило при рассмотрении дела, поскольку все от начала до конца заседания будет зафиксировано в аудиопротоколе, – проинформировал журналистов Денис Валдайцев.

Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год

Все три зала судебных заседаний дополнительно оборудуются системами видеоконференцсвязи. В настоящее время уже существует такая видеоконференцсвязь, в том числе в зале для проведения совещаний, которая позволяет связаться со всеми региональными экономическими или областными судами. Таким образом, после реализации намеченной модернизации субъектам хозяйствования либо гражданам, которые принимают участие в рассмотрении дел, в большинстве случаев не придется отправляться в другой регион.

Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год

Как подчеркнул Денис Валдайцев, целями экономического правосудия является законное решение экономических споров в максимально короткие сроки, а также справедливое судебное разбирательство. Чем оперативнее будет рассмотрено дело, тем быстрее деньги будут вовлечены в экономику страны. Почти 80 процентов дел в прошлом году суд рассмотрел с первого судебного заседания. Среди поставленных задач на этот год наряду с цифровизацией – повышение качества аналитической работы, в целом качества отправления правосудия и многие другие.

Как отмечалось на пресс-конференции, в экономический суд области в прошлом году поступило 5688 исковых заявлений, материалов, жалоб, что на 399 меньше, чем в 2018 году.

Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год

Анализ исковых заявлений показал, что основной категорией рассматриваемых споров остаются заявления имущественного характера. Отмечено сокращение количества и удельного веса требований, связанных с неисполнением договоров купли-продажи и увеличение доли споров по договорам подряда.

Поступило 162 заявления об экономической несостоятельности (банкротстве). По-прежнему преобладающим остается количество поступающих в суд заявлений об экономической несостоятельности предприятий частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.

Ушедший год отмечен увеличением количества дел об административных правонарушениях. Они в основном касаются незаконной предпринимательской деятельности, нарушений правил торговли и оказания услуг населению, нарушения требований законодательства о маркировке товаров.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
https://grodnonews.by/
 
 
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Цифровизация сделает правосудие более открытым и при необходимости поможет гражданам эффективно защитить свои нарушенные права и интересы в суде. Делается это...
 
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