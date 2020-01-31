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Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Цифровизация сделает правосудие более открытым и при необходимости поможет гражданам эффективно защитить свои нарушенные права и интересы в суде. Делается это для того, чтобы и жители страны, и те, кто оказывается на территории суверенного государства, могли эффективно защитить свои нарушенные права и интересы в суде с использованием всех достижений научно-технического прогресса.
В течение прошлого года в экономическом суде области была существенно модернизирована локальная вычислительная сеть. Это было сделано неслучайно.
– Мы приступили к реализации очень важной задачи, которая касается всех судов областного звена и связана с созданием и модернизацией системы -аудио-, видеофиксации, протоколирования судебных заседаний и видеоконференцсвязи. Как известно, при рассмотрении любого судебного дела ведется протокол – процессуальный документ, в котором отражаются все существенные моменты разбирательства дела или совершения отдельного процессуального действия. Современные средства автоматизации позволяют обеспечить судей, других участников судебного процесса первоисточником информации — аудио-, видеозаписью судебного заседания, синхронизированными с текстом протокола. Это возможность избежать каких-либо жалоб и обращений, связанных с тем, что происходило при рассмотрении дела, поскольку все от начала до конца заседания будет зафиксировано в аудиопротоколе, – проинформировал журналистов Денис Валдайцев.
Все три зала судебных заседаний дополнительно оборудуются системами видеоконференцсвязи. В настоящее время уже существует такая видеоконференцсвязь, в том числе в зале для проведения совещаний, которая позволяет связаться со всеми региональными экономическими или областными судами. Таким образом, после реализации намеченной модернизации субъектам хозяйствования либо гражданам, которые принимают участие в рассмотрении дел, в большинстве случаев не придется отправляться в другой регион.
Как подчеркнул Денис Валдайцев, целями экономического правосудия является законное решение экономических споров в максимально короткие сроки, а также справедливое судебное разбирательство. Чем оперативнее будет рассмотрено дело, тем быстрее деньги будут вовлечены в экономику страны. Почти 80 процентов дел в прошлом году суд рассмотрел с первого судебного заседания. Среди поставленных задач на этот год наряду с цифровизацией – повышение качества аналитической работы, в целом качества отправления правосудия и многие другие.
Как отмечалось на пресс-конференции, в экономический суд области в прошлом году поступило 5688 исковых заявлений, материалов, жалоб, что на 399 меньше, чем в 2018 году.
Анализ исковых заявлений показал, что основной категорией рассматриваемых споров остаются заявления имущественного характера. Отмечено сокращение количества и удельного веса требований, связанных с неисполнением договоров купли-продажи и увеличение доли споров по договорам подряда.
Поступило 162 заявления об экономической несостоятельности (банкротстве). По-прежнему преобладающим остается количество поступающих в суд заявлений об экономической несостоятельности предприятий частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.
Ушедший год отмечен увеличением количества дел об административных правонарушениях. Они в основном касаются незаконной предпринимательской деятельности, нарушений правил торговли и оказания услуг населению, нарушения требований законодательства о маркировке товаров.
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Цифровизация сделает правосудие более открытым. Об этом заявил председатель экономического суда Гродненской области Денис Валдайцев, подводя итоги работы за 2019 год
Цифровизация сделает правосудие более открытым и при необходимости поможет гражданам эффективно защитить свои нарушенные права и интересы в суде. Делается это...
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