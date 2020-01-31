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Владелец Victoria's Secret ведет переговоры о продаже бизнеса

31.01.2020 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние годы компания испытывает финансовые трудности/

82-летний Лесли Векснер, владелец марки Victoria's Secret, состояние которого Forbes на 29 января оценивает в $4,6 млрд, ведет переговоры о продаже бизнеса по производству женского белья или его части. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он также обсуждает возможность ухода с поста главного исполнительного директора L Brands – ритейлера, владеющего маркой Victoria's Secret, пишет "Фокус".

82-летний Лесли Векснер, владелец марки Victoria's Secret, состояние которого Forbes на 29 января оценивает в $4,6 млрд, ведет переговоры о продаже бизнеса по производству женского белья или его части. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он также обсуждает возможность ухода с поста главного исполнительного директора L Brands – ритейлера, владеющего маркой Victoria's Secret.

L Brands (также владеет сетями Bath&Body Works, PINK и La Senza), годовой оборот которой составляет около $13 млрд, долгое время доминировала на рынке нижнего белья США, но в последние годы компания испытывает финансовые трудности. 

Акции L Brands в прошлом году подешевели на 29%. Капитализация компании сейчас $5,68 млрд, а в 2015 году она составляла рекордные для компании $29 млрд.

В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital, купивший небольшой пакет акций L Brands, предложил рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath&Body Works и Victoria's Secret. Он раскритиковал деятельность компании и поставил под сомнение независимость ее правления. Позднее L Brands и Barington договорились о введении в совет директоров нескольких новых членов. Помимо этого фонд получил статус специального советника компании. Эти договоренности позволили Векснеру остаться в совете директоров. Ранее Barington настаивал, что занимаемые им должности председателя совета директоров и гендиректора дают ему слишком много власти.
 
В ноябре прошлого года L Brands объявила об отмене ежегодного шоу Victoria's Secret Fashion. Традиционный показ белья был отменен впервые за 25 лет. Компания объяснила свое решение тем, что ей нужно провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа.

Векслер основал  L Brands и неизменно управляет ею почти 50 лет. Он один из старейших генеральных директоров США.

Джеффри Эпштейна, бывшего финансового менеджера Векснера, несколько лет назад обвинили в сексуальной торговле. Сейчас Векснер говорит, что покойный Эпштейн забрал у него средства.

Векснер начал свою карьеру в 1963 году, когда использовал кредит своей тети на $5000, чтобы открыть The Limited, в котором продавались только быстро оборачивающиеся товары, такие как рубашки и брюки.

Он купил Victoria's Secret за $1 млн в 1982 году, тогда это была небольшая сеть магазинов нижнего белья в Сан-Франциско.

Компания Amazon третий год подряд занимает первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира. Стоимость ее бренда на начало 2020 года выросла на 17,5% и составила $221 млрд.
Скоро можно будет в прямом смысле этого слова "позавтракать у Тиффани", как героиня Одри Хепберн в одноименном фильме. В Лондоне открывается кафе этого модного бренда.
 
 
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В последние годы компания испытывает финансовые трудности/
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
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