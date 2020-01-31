Что выявил противопожарный рейд в агр. Красное?

Источник материала: Полымя

Спасатели Кореличского района заинтересованы в противопожарной грамотности своих земляков. Именно поэтому Кореличским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проводятся рейды по домовладениям кореличчан и жителей района.





На минувшей неделе инспектор инспекции надзора и профилактики Александр Зузо посетил агрогородок Красное с целью выявить нарушения эксплуатации печей и дать советы по их устранению. Встречая пожарных на пороге, хозяева уже знали: идут не ругать, а помогать, поэтому и приглашали в дом с радостью.

К слову, плодотворная работа Кореличских спасателей дает свои плоды. При обходе 14 домовладений в Красном, рейд не выявил ни одного нарушения. Не это ли считается хорошим союзом между жителями и спасателями района?

Елизавета АЙКЯН

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