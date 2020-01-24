Сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Клiч Радзiмы

«В новый год по «Доброй дороге!» — девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения, который прошел по всей республике 31 января и был направлен на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

К сожалению, сейчас дорожно-транспортное происшествие не является редкостью. Помимо повреждений «железных коней» в авариях погибают и травмируются люди. С начала года на территории Витебской области произошло 29 ДТП, в которых 4 человека погибли и 28 получили ранения, 2 ДТП совершены по вине нетрезвого водителя. С участием детей случилось 2 ДТП, в которых несовершеннолетние получили телесные повреждения.

В этот день госавтоинспекторы Шарковщинского РОВД совместно с юными инспекторами дорожного движения средней школы № 1 провели профилактическую акцию «Безопасный переход».

Участники акции разъяснили пешеходам основные правила поведения, находясь на проезжей части и вручили автолюбителям и пешеходам агитационные листовки. Также юным пешеходам госавтоинспекторы вручили светоотражающие элементы.

Елена АНАНИЧ.