«Это что, дороги полностью приведут в нормальное состояние через 88 лет?»

Источник материала: Аргументы и факты

Суть ежегодных многотысячных обращений владельцев транспортных средств, в том числе пенсионеров, сводится к одному: люди просят, буквально умоляют рассчитывать дорожный сбор исходя из расхода топлива, дают конкретные предложения. И что в ответ? Глухое молчание.

А что у нас происходит с качеством дорог и уровнем их содержания? В апреле 2019 года было упомянуто, что капитальный ремонт нужен всего лишь 12% республиканских дорог. Считаем: в стране около 15,5 тыс. км таких дорог. 12% – это порядка 1,8 тыс. км. Было также заявлено, что в 2019 году сделают капитальный ремонт 20 (!) км дорог. Выходит, что дороги полностью приведут в нормальное состояние через 88 лет? Куда мы двигаемся вообще?

А как у нас проводят укрепление дорог текущим ремонтом? Объемы ремонта должны быть совсем другими, иначе мы не спасем дороги от интенсивного разрушения, особенно в весенний и осенний периоды – время значительного переувлажнения и перепадов температур.

В. Петрушенко, Витебск