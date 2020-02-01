«Девичий Папа». Отцы публикуют в Сети фото с дочерями, и это очень трогательно

Источник материала: Tut.by

В соцсетях стал популярным флешмоб #GirlDad («Девичий Папа»), в рамках которого отцы публикуют фотографии с любимыми дочурками. Стихийный челлендж начался с трагедии одного из таких родителей — легенды баскетбола Коби Брайанта, который был отцом для четырех дочерей. В память о нем другие папы показали эпизоды из своей жизни с девочками, рассказывает Medialeaks.ru

В воскресенье, 26 января, один лучших спортсменов в истории и будущий член Зала Славы баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет с ним, его дочерью Джианной и еще семью пассажирами разбился в штате Калифорния. Вместе с миллионами скорбящих по всему миру свою позицию насчёт крушения высказала и жена спортсмена — Ванесса.





Также к процессии присоединился и канал ESPN , его ведущая — Элли Данкан — рассказала о самой памятной встрече с Коби. Она произошла в Нью-Йорке, тогда журналистка была на восьмом месяце беременности и Брайант без промедления спросил, как она себя чувствует и кого они с мужем ждут. Когда репортер сказала, что будет девочка, баскетболист дал ей пять.

— Коби сказал, что девочки лучшие. Затем я спросила его, отца четырех дочек, о возможном появлении новых девочек в его семье. «Я бы завел еще пять дочек, если бы мог, — ответил Брайант. — Я девичий папа», — говорит она.

А в конце января в соцсетях стал популярным хештег #GirlDad: вместе с ним другие мужчины в память о Коби и Джианне начали публиковать совместные фотографии со своими детьми, попутно рассказывая о любви к ним. Оказалось, папы тоже бывают сентиментальны.





















И у всех отцов — начинающих или опытных — своя неповторимая ситуация, которая трогает не меньше остальных.





К флешмобу присоединились и сами дочурки любящих отцов. Папа одной из них тоже погиб, но более 16 лет назад.

Акцию в память о Коби поддержала и сама Элли Данкан, с истории которой все началось.



