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Сюткина в Украину не пустят. СБУ запретила въезд российскому певцу

01.02.2020 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запрет ввели из-за высказываний артиста относительно "целесообразности" аннексии Крыма


Валерий Сюткин/Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Отмечается, что запрет ввели из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

В спецслужбе пояснили, что решение о запрете принимается в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу нацбезопасности.
Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности 
пограничники.


В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").

В 2014 году Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".
 
 
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Запрет ввели из-за высказываний артиста относительно "целесообразности" аннексии Крыма
 
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