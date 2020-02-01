Сюткина в Украину не пустят. СБУ запретила въезд российскому певцу





Валерий Сюткин/Фото: facebook.com/SecurSerUkraine





Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.





Facebook. Об этом сообщает СБУ в





Отмечается, что запрет ввели из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.





В спецслужбе пояснили, что решение о запрете принимается в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу нацбезопасности.

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности

пограничники.









В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").





В 2014 году Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".



