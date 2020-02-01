Трудовое законодательство, заработная плата, социальное партнерство

Источник материала: Вороновская газета





Эти темы были в центре внимания на IV форуме «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства», организованном Федерацией профсоюзов Беларуси.

Время проведения форума выбрано неслучайно. С начала года изменился порядок оплаты труда работников бюджетных организаций, 17 января Президент подписал указ, который скорректирует подходы к начислению пенсий за работу в особых условиях труда, а с 28 января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс. Несмотря на широкое освещение в СМИ данных тем, они до сих пор вызывают немало вопросов.

Лидер национального профцентра Михаил Орда отметил, что Федерация профсоюзов Беларуси, Минтруда и соцзащиты выступают за то, чтобы предусмотренные новым Трудовым кодексом доплаты и премии бюджетников распределялись при участии профсоюзов.











— С введением в этом году новой системы начисления зарплат в бюджетных организациях у нанимателя расширились возможности по распределению премий и доплат, — сказал он. — Позиция профсоюзов: принимать активное участие в распределении этих выплат. Совместно с Минтруда мы обратились к исполнительной власти, чтобы закрепить норму об обязательном участии председателей профсоюзных комитетов в распределении доплат и премий. Зачастую в трудовых коллективах возникает недопонимание, почему у одного работника премия выше, чем у другого. Должно быть понятно, что сделал конкретный человек, за какие результаты ему положены дополнительные выплаты.

Михаил Сергеевич напомнил о том, что работники всегда могут рассчитывать на правовую защиту профсоюзов. Так, за 5 лет благодаря их помощи на работе восстановлено 418 человек, возвращено более 20 миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных нанимателями. Были затронуты и темы досрочного пенсионного страхования, нового механизма страхования от банкротства, необходимости повышения квалификации трудящихся, законодательной коллизии относительно женщин, воспитывающих четырех детей, охраны труда, деятельности технической инспекции труда ФПБ.

В форуме принял участие министр информации Александр Карлюкевич. Он поблаго-дарил лидера национального профцентра за то, что ФПБ дает информационные поводы для освещения столь важных для трудового населения страны тем. Заверил, что данные проблемы будут в центре внимания и в дальнейшем на различных журналистских форумах.







Александр Николаевич рассказал о формировании новой системы оплаты труда работников редакций, нацелил журналистов на расширение проблемно-тематического пространства, создание жанрово разнообразных материалов, усиление аналитического блока, работу в формате конвергентных СМИ, отметил недостаток критических материалов в современных изданиях.

В ходе встречи с представителями СМИ и специалистами по связям с общественностью районных, городских объединений профсоюзов были вручены благодарности Федерации профсоюзов и почетные грамоты Министерства информации.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Алисы РОМАНОВИЧ.

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