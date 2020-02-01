За ущерб отвечает работодатель

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Работодателем несвоевременно сданы в управление по труду, занятости и социальной защите документы для назначения мне пенсии. В результате я потерял пенсию за 5 дней. Предусмотрена ли какая-либо ответственность работодателя за несвоевременное оформление документов для назначения пенсии работнику? И в чем она заключается?

Владимир Михайлович, аг. Новогородейский.

Отвечает заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Мухлынина:

— Законодательством предусмотрена ответственность работодателей за своевременность и полноту оформления документов для назначения пенсий и достоверность содержащихся в них сведений. Так, статьей 76 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» на работодателя возложена обязанность своевременно оформлять документы о стаже работы, заработке и о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, необходимые для назначения пенсии, и своевременно представлять их в управления по труду, занятости и социальной защите. На основании указанной статьи работодатели несут материальную ответственность перед пенсионером за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным оформлением документов. Ущерб, причиненный Вам работодателем, может быть возмещен им в добровольном порядке или взыскан Вами с такого работодателя в судебном порядке.