В Пинске временно открыли движение по обновленному мосту через Пину

Источник материала: Tut.by

31 января строители пустили транспорт по мосту через Пину, который почти год был на реконструкции, сообщает «Медиа-Полесье» .





Реконструкция автомобильного моста еще не завершена. Открытие движения по нему — мера вынужденная. Строителям необходимо проложить трубы ливневой канализации. Они должны проходить под объездной дорогой, выходящей с наплавного моста на улицу Столинскую. Работы будут вестись открытым способом.

Параллельно с этим предприятие «Днепро-Бугский водный путь» обследует временную переправу и выполнит необходимые ремонтно-профилактические работы. Затем автомобили снова пойдут по наплавной системе, а мост закроют для дальнейшей реконструкции.

Открыть обновленный мост планируется в мае .