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В Пинске временно открыли движение по обновленному мосту через Пину
Источник материала: Tut.by
31 января строители пустили транспорт по мосту через Пину, который почти год был на реконструкции, сообщает
Реконструкция автомобильного моста еще не завершена. Открытие движения по нему — мера вынужденная. Строителям необходимо проложить трубы ливневой канализации. Они должны проходить под объездной дорогой, выходящей с наплавного моста на улицу Столинскую. Работы будут вестись открытым способом.
Параллельно с этим предприятие «Днепро-Бугский водный путь» обследует временную переправу и выполнит необходимые ремонтно-профилактические работы. Затем автомобили снова пойдут по наплавной системе, а мост закроют для дальнейшей реконструкции.
Открыть обновленный мост планируется
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Но реконструкция продолжается.
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