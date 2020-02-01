ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске временно открыли движение по обновленному мосту через Пину

01.02.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 января строители пустили транспорт по мосту через Пину, который почти год был на реконструкции, сообщает «Медиа-Полесье».


Реконструкция автомобильного моста еще не завершена. Открытие движения по нему — мера вынужденная. Строителям необходимо проложить трубы ливневой канализации. Они должны проходить под объездной дорогой, выходящей с наплавного моста на улицу Столинскую. Работы будут вестись открытым способом.

Параллельно с этим предприятие «Днепро-Бугский водный путь» обследует временную переправу и выполнит необходимые ремонтно-профилактические работы. Затем автомобили снова пойдут по наплавной системе, а мост закроют для дальнейшей реконструкции.

Открыть обновленный мост планируется в мае.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Письма с вирусом от имени Беларубанка и скидка на тур в Польшу от БелВЭБ: топ новостей от банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика