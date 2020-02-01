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В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП.
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Спасатели освободили пострадавшего, после чего он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель «Газели» не пострадал.
На неделе в Гродно Ford врезался в такси.
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Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП. Фото: МЧС Беларуси По...
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