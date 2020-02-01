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В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки

01.02.2020 09:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП. 

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки
Фото: МЧС Беларуси 

По сведениям МЧС Беларуси, водитель за рулём Renault двигался по трассе М1. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в ГАЗ-3302. Водитель легкового автомобиля оказался заблокирован. 

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки
Фото: МЧС Беларуси 

Спасатели освободили пострадавшего, после чего он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель «Газели» не пострадал. 

В Барановичском районе в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки
Фото: МЧС Беларуси 

На неделе в Гродно Ford врезался в такси.

Три человека были доставлены в больницу – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 31 января примерно в полвосьмого вечера возле деревни Козлякевичи Барановичского района произошло лобовое ДТП.  Фото: МЧС Беларуси  По...
 
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