Факт: 9 из 10 беларусов работают по срочным контрактам

belprauda.org со ссылкой на телеграм-канал Эканоміка. Эти люди не имеют возможности изменить место работы до конца контракта без договоренности с работодателем, отмечаетсо ссылкой на телеграм-канал Эканоміка.





Массовый перевод беларусов с договоров на неопределенный срок на контракты начался в 1999 г.







