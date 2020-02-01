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Факт: 9 из 10 беларусов работают по срочным контрактам

01.02.2020 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 из 10 беларусов, работающих “на дядю”, подписали контракты с нанимателем.

Эти люди не имеют возможности изменить место работы до конца контракта без договоренности с работодателем, отмечает belprauda.org со ссылкой на телеграм-канал Эканоміка.

Массовый перевод беларусов с договоров на неопределенный срок на контракты начался в 1999 г.
 
 
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9 из 10 беларусов, работающих “на дядю”, подписали контракты с нанимателем.
 
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