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Факт: 9 из 10 беларусов работают по срочным контрактам
Источник материала: Партизан
9 из 10 беларусов, работающих “на дядю”, подписали контракты с нанимателем.
Эти люди не имеют возможности изменить место работы до конца контракта без договоренности с работодателем, отмечает
Массовый перевод беларусов с договоров на неопределенный срок на контракты начался в 1999 г.
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9 из 10 беларусов, работающих “на дядю”, подписали контракты с нанимателем.
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