Лжемилиционер целый месяц обирал доверчивых граждан

Схема, как правило, была такова. Он подходил к людям, представлялся милиционером и показывал документ, напоминающий служебное удостоверение. Говорил своей жертве, что та похожа по приметам на преступника, объявленного в розыск. Проводил личный обыск. В этот момент квази-сотрудник органов внутренних дел и похищал деньги.





Одного мужчину он обыскал на ж/д вокзале столицы. Попросил того сообщить пин-код платежной карты, якобы для идентификации владельца. После этого фейковый милиционер положил карту обратно в кошелек потерпевшего. Но потом оказалось, что на самом деле злоумышленник подсунул другую карту.





Оперативники установили, что эту преступную схему задержанный использовал около месяца, уже установлено несколько жертв. Не исключено, что обманутых людей может быть больше.