ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лжемилиционер целый месяц обирал доверчивых граждан

01.02.2020 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Милиция задержала 32-летнего жителя Минска. По данным органов, он представлялся их сотрудником и хитрым способом изымал у граждан деньги, а также банковские карточки.

Схема, как правило, была такова. Он подходил к людям, представлялся милиционером и показывал документ, напоминающий служебное удостоверение. Говорил своей жертве, что та похожа по приметам на преступника, объявленного в розыск. Проводил личный обыск. В этот момент квази-сотрудник органов внутренних дел и похищал деньги.

Одного мужчину он обыскал на ж/д вокзале столицы. Попросил того сообщить пин-код платежной карты, якобы для идентификации владельца. После этого фейковый милиционер положил карту обратно в кошелек потерпевшего. Но потом оказалось, что на самом деле злоумышленник подсунул другую карту.

Оперативники установили, что эту преступную схему задержанный использовал около месяца, уже установлено несколько жертв. Не исключено, что обманутых людей может быть больше.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала 32-летнего жителя Минска. По данным органов, он представлялся их сотрудником и хитрым способом изымал у граждан деньги, а также банковские...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд оправдал врачей. Завершилось первое дело об эвтаназии в Бельгии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика